Тренди у дизайні ванних кімнат: що буде в моді у 2026 році

У 2026 році ванні кімнати перестануть бути лише функціональним простором і дедалі більше нагадуватимуть зону відпочинку та самовираження. Дизайнери прогнозують вибух кольорів, нові фактури, інтеграцію технологій і тренд на природність, що поєднує стиль із турботою про довкілля.

Зміни сезону часто надихають на оновлення дому, і саме ванна кімната у 2026 році стане головним об’єктом для експериментів. Експерти з дизайну інтер’єрів компанії Drench – Саманта Лоусон та Хлоя Дікс – поділилися головними напрямами, які визначатимуть вигляд сучасних ванних кімнат.

Кольоровий вибух

Білі інтер’єри поступово відходять у минуле. На перший план виходять насичені відтінки та сміливі поєднання кольорів. Якщо у 2025 році популярним був тренд "colour drenching" (оформлення всього простору в одному відтінку), то тепер мова йде про "double drenching" та навіть "colour bombing", де кілька кольорів взаємодіють динамічно. Серед фаворитів – зелений, небесно-блакитний, жовтий, помаранчевий та рожевий. Восени ж переважатимуть благородні тони: насичений синій, бордовий і кавові відтінки.

Фактурність та об’єм

Додати простору виразності допомагають текстури – від рифлених поверхонь до фактурних плиток і декоративного скла. Популярності набирають флютовані меблі та панелі, які створюють відчуття тепла і роблять інтер’єр багатошаровим. Тренд на "statement wall" також трансформується: тепер це не просто яскравий колір, а поєднання плитки, підсвітки й матеріалів, що створюють гру світла й тіні.

Текстури додають виразності Фото: Drench

Wellness і технології

Ванна кімната перетворюється на простір для відновлення сил, і тут на допомогу приходять технології. Смарт-туалети, душ із УФ-підсвіткою, інтелектуальні системи опалення, підлогове регулювання температури та навіть вбудовані екрани – усе це формує нове покоління "розумних" ванних. Для тих, хто шукає простіші рішення, залишаються актуальними атмосферне освітлення, природні матеріали та зелень.

М’які форми та стримана розкіш

Різкі лінії змінюються плавними обрисами – від овальних дзеркал і ванн до вигнутих душових перегородок. Це додає спокою та гармонії. У тренді також "quiet luxury" – натуральні матеріали, витончені схеми й довговічні деталі. Найпопулярнішими залишаються змішувачі з матової латуні та бронзи, тоді як чорні варіанти втрачають позиції.

У тренді натуральні матеріали, витончені схеми й довговічні деталі Фото: Drench

Природність і турбота про планету

Біофільний дизайн і стале споживання – обов’язкові складові трендів 2026 року. У центрі уваги – кам’яні раковини, дерев’яні меблі, теракота, глина та живі рослини. Водночас на перший план виходить економія ресурсів: водозберігаючі змішувачі, енергоефективне освітлення та вторинні матеріали. Це дозволяє не лише створити затишну атмосферу, а й зробити вибір на користь довкілля.

Експерти підсумовують: ванна кімната майбутнього – це поєднання кольору, природних форм, технологій та екологічних рішень, які роблять простір не лише красивим, а й функціональним та оздоровчим.

