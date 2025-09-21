Мужчина заплатил 1 гривну за трехдневный отпуск в Италии: перелет и отель включительно

Житель Великобритании выиграл трехдневную поездку в Рим, заплатив за нее всего 8 пенсов (менее 1 грн). Это чрезвычайно выгодное предложение мужчина получил в рамках конкурса Bid for a Break от компании Jet2holidays, что дает шанс туристам приобрести отдых за смешную цену.

Британец Кен Смит из Мирфилда, что в Западном Йоркшире, выиграл три ночи в Италии для двух взрослых, включая перелет. В рамках акции Bid for a Break он забронировал проживание в отеле Room Mate Collection Gran Filippo, расположенном вблизи известных достопримечательностей, таких как Испанская лестница и фонтан Треви. Об этом пишет издание The Sun.

Дешевый отдых в Италии

По словам представителей туристического оператора, подобное путешествие обычно стоит минимум 861 фунт стерлингов на одного человека.

Кен Смит выиграл трехдневную поездку в Рим Фото: Getty

"Я участвовал в конкурсе Bid for a Break довольно долго, это просто невероятное соревнование. Я очень рад, что моя настойчивость окупилась, и я лечу в Рим со своей замечательной женой Джейн. А сумму 8 пенсов я выбрал, потому что это день рождения моей жены, который оказался счастливым числом", — делится впечатлениями Кен.

Британец Кен Смит из Мирфилда Фото: Jet2

Туристы делают ставки

Конкурс Bid for a Break предлагает уникальную возможность выиграть путешествие, сделав самую низкую и уникальную ставку. К тому же Смит — не единственный счастливчик: другие победители приобрели отдых на Ибице всего за 95 пенсов, а на Кипре — за 52 пенса.

Jet2holidays объявила, что подобные аукционы будут проводиться ежемесячно до марта 2026 года. Следующий аукцион стартует 10 ноября в 10:00 и продлится до 10:00 — 17 ноября.

