Чоловік заплатив 1 гривню за триденну відпустку в Італії: переліт та готель включно

Мешканець Великої Британії виграв триденну поїздку до Риму, заплативши за неї лише 8 пенсів (менш як 1 грн). Цю надзвичайно вигідну пропозицію чоловік отримав у межах конкурсу Bid for a Break від компанії Jet2holidays, що дає шанс туристам придбати відпочинок за смішну ціну.

Британець Кен Сміт із Мірфілда, що у Західному Йоркширі, виграв три ночі в Італії для двох дорослих, включаючи переліт. У рамках акції Bid for a Break він забронював проживання в готелі Room Mate Collection Gran Filippo, розташованому поблизу відомих пам'яток, таких як Іспанські сходи та фонтан Треві. Про це пише видання The Sun.

Дешевий відпочинок в Італії

За словами представників туристичного оператора, подібна подорож зазвичай коштує щонайменше 861 фунт стерлінгів на одну особу.

Кен Сміт виграв триденну поїздку до Риму Фото: Getty

"Я брав участь у конкурсі Bid for a Break досить довго, це просто неймовірне змагання. Я дуже радий, що моя наполегливість окупилася, і я лечу до Риму зі своєю чудовою дружиною Джейн. А суму 8 пенсів я вибрав, бо це день народження моєї дружини, який виявився щасливим числом", — ділиться враженнями Кен.

Британець Кен Сміт із Мірфілда Фото: Jet2

Туристи роблять ставки

Конкурс Bid for a Break пропонує унікальну можливість виграти подорож, зробивши найнижчу та унікальну ставку. До того ж Сміт — не єдиний щасливчик: інші переможці придбали відпочинок на Ібіці всього за 95 пенсів, а на Кіпрі — за 52 пенси.

Jet2holidays оголосила, що подібні аукціони будуть проводитися щомісяця до березня 2026 року. Наступний аукціон стартує 10 листопада о 10:00 і триватиме до 10:00 — 17 листопада.

