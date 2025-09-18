"Наколядовала 10 тысяч": Оля Полякова показала, как старшая дочь забавно выпрашивает у нее деньги (видео)

Артистка поделилась милым видео, которое ей прислала 20-летняя дочь Маша. В нем девушка поет песню и таким образом забавно выпрашивает у мамы средства, потому что "очень хочет есть".

Украинская певица поделилась забавным моментом со старшей дочерью Машей, которая сейчас учится и живет в США. Девушка решила нестандартно обратиться к маме за финансовой помощью. Об этом Полякова сообщила в stories на своей странице в Instagram.

Вместо обычной просьбы, 20-летняя Маша перепела легендарную композицию Queen — Bohemian Rhapsody, но с измененным текстом. В собственной версии она назвала Полякову "лучшей женщиной на планете" и пошутила, что останется без еды, если мама не перекинет денег.

Оля отреагировала с юмором и отметила в stories: "Маша! Зарабатывает как может". В итоге старания дочери оказались успешными — артистка все же перевела ей 10 тысяч гривен.

Дочь Поляковой вышла замуж

Дочь Оли Поляковой, Мария, недавно официально соединила свою жизнь с иностранцем Эденом Пассарелли. Из-за стремительных событий вокруг пары в сети даже появились слухи о возможной беременности, однако девушка быстро их опровергла.

Сейчас Маша получает музыкальное образование в престижном американском колледже Berklee, где учится и ее муж. Супруги выступают в совместной группе. Живут ли они вместе после свадьбы — пока неизвестно, ведь Полякова-младшая не раскрывает этих подробностей.

Предложение руки и сердца Эден сделал романтично — на яхте. Он подготовил букет цветов, речь, после чего стал на одно колено. Маша приняла признание, сказав ему "да".

