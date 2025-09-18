"Наколядувала 10 тисяч": Оля Полякова показала, як старша донька кумедно випрошує в неї гроші (відео)

Артистка поділилась милим відео, яке їй надіслала 20-річна дочка Маша. У ньому дівчина співає пісню і таким чином кумедно випрошує у мами кошти, бо "дуже хоче їсти".

Related video

Українська співачка поділилася кумедним моментом зі старшою донькою Машею, яка нині навчається та живе у США. Дівчина вирішила нестандартно звернутися до мами по фінансову допомогу. Про це Полякова повідомила в stories на своїй сторінці в Instagram.

Замість звичайного прохання, 20-річна Маша переспівала легендарну композицію Queen – Bohemian Rhapsody, але зі зміненим текстом. У власній версії вона назвала Полякову "найкращою жінкою на планеті" й пожартувала, що залишиться без їжі, якщо мама не перекине грошей.

Оля відреагувала з гумором і зазначила у stories: "Маша! Заробляє як може". У результаті старання доньки виявилися успішними – артистка все ж переказала їй 10 тисяч гривень.

Донька Полякової вийшла заміж

Донька Олі Полякової, Марія, нещодавно офіційно поєднала своє життя з іноземцем Еденом Пассареллі. Через стрімкі події навколо пари у мережі навіть з’явилися чутки про можливу вагітність, проте дівчина швидко їх спростувала.

Зараз Маша здобуває музичну освіту в престижному американському коледжі Berklee, де навчається і її чоловік. Подружжя виступає у спільному гурті. Чи живуть вони разом після весілля – наразі невідомо, адже Полякова-молодша не розкриває цих подробиць.

Пропозицію руки та серця Еден зробив романтично – на яхті. Він підготував букет квітів, промову, після чого став на одне коліно. Маша прийняла освідчення, сказавши йому "так".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Маша Полякова похизувалася новою квартирою в США.

Оля Полякова поскаржилась, що їй тяжко з меншою дочкою.

Крім того, співачку на концерті підкололи за хіти російською.