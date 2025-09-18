Заплаканная супермодель Белла Хадид сделала заявление из больницы (фото)
28-летняя американская супермодель Белла Хадид после длительного перерыва вышла на связь в соцсетях и поделилась кадрами из больницы. На них сестра Джиджи Хадид лежит под капельницей с кислородной трубкой, которая помогает дышать.
Заплаканная звезда подиумов палестинского происхождения призналась, что сейчас переживает сложный период. "Простите, что исчезаю. Я люблю вас, друзья", — написала знаменитость, обращаясь к своим фолловерам.
Джиджи Хадид поддержала сестру в комментариях: "Я люблю тебя! Надеюсь, ты совсем скоро снова почувствуешь себя сильной и прекрасной, как ты этого заслуживаешь!".
Судя по всему, у модели произошло обострение болезни Лайма, которая поражает почки, вызывает бессонницу, тошноту, отеки и проблемы с сознанием. Хадид борется с ней уже 17 лет. От болезни, которая приходит от укусов клещей, также страдают ее мать Йоланда и брат Анвар. Диагноз матери троих детей поставили во время съемок фильма "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" в 2012 году.
Модель палестинского происхождения признавалась, что с тех пор, как она заразилась Лаймом, со временем ей стало только хуже, и симптомы нанесли вред "таким образом", который она не может "на самом деле объяснить".
"Быть такой грустной и больной с наибольшим количеством благословений/привилегий/возможностей/любви вокруг меня, возможно, было самой запутанной вещью", — говорила Белла.
