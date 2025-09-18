Заплакана супермодель Белла Хадід зробила заяву з лікарні (фото)

28-річна американська супермодель Белла Хадід після тривалої перерви вийшла на звʼязок у соцмережах та поділилася кадрами з лікарні. На них сестра Джіджі Хадід лежить під крапельницею з кисневою трубкою, що допомагає дихати.

Заплакана зірка подіумів палестинського походження зізналася, що наразі переживає складний період. "Вибачте, що зникаю. Я люблю вас, друзі", — написала знаменитість, звертаючись до своїх фоловерів.

Джіджі Хадід підтримала сестру в коментарях: "Я люблю тебе! Сподіваюся, ти зовсім скоро знову відчуєш себе сильною і прекрасною, як ти на це заслуговуєш!".

Белла Хадід у лікарні Фото: Instagram bellahadid Белла Хадід у лікарні Фото: Instagram bellahadid

Судячи з усього, у моделі сталося загострення хвороби Лайма, яка вражає нирки, спричиняє безсоння, нудоту, набряки та проблеми зі свідомістю. Хадід бореться з нею вже 17 років. Від хвороби, яка приходить від укусів кліщів, також страждають її мати Йоланда та брат Анвар. Діагноз матері трьох дітей поставили під час зйомок фільму "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз" у 2012 році.

Модель палестинського походження зізнавалася, що відтоді, як вона заразилася Лаймом, з часом їй стало тільки гірше, і симптоми завдали шкоди "таким чином", який вона не може "насправді пояснити".

"Бути такою сумною і хворою з найбільшою кількістю благословень/привілеїв/можливостей/любові навколо мене, можливо, було найзаплутанішою річчю", — говорила Белла.

