"Он того не стоит": муж Мозговой отреагировал на ее рассказ об абьюзе Пономарева

Украинский певец Дэвид Аксельрод впервые высказался о браке своей жены Елены Мозговой с Александром Пономаревым. Недавно продюсер рассказала, что те отношения закончились из-за абьюза со стороны артиста.

Аксельрод признался, что знал о насилии в предыдущем браке возлюбленной. В комментарии ТСН.ua. артист рассказал, хотел бы прямо поговорить с Пономаревым.

"Конечно, я все знал. Говорить об этом в интервью или нет — Елена со мной не советовалась. Она может говорить о чем захочет, так же и я", — подчеркнул муж Мозговой.

Аксельрод добавил, что никогда даже не думал говорить на эту тему с Пономаревым: "Она говорила, что он того не стоит... Смотрите, это же история их. Конечно, можно было прийти, попробовать набить морду или еще что-то. Я говорю, чего попробовать, потому что я знаю, что он — боксер. А я не боксер, просто у меня планка падает и все. Но оно же не решит проблемы. Можно убить, можно побить, можно покалечить человека, но самой проблемы, то, что оно уже было, то, что оно в нем осталось, это не изменит. Она это сделала наконец для того, чтобы люди не воспринимали только обложку, а чтобы чувствовали себя, чтобы не молчали, разговаривали".

Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая

Мозговая рассказала о насилии со стороны Пономарева

В конце августа продюсер дала интервью Алине Доротюк, в котором впервые высказалась об истинных причинах развода с Александром Пономаревым. По словам Мозговой, в тех отношениях доходило даже до физического насилия. Она долгое время молчала об этом, потому что ее попросили дочери.

"Все абьюзеры очень ревнивые. Любви же не было, но ревность была", — говорила Елена.

