"Він того не вартує": чоловік Мозгової відреагував на її розповідь про абʼюз Пономарьова

Український співак Девід Аксельрод уперше висловився про шлюб своєї дружини Олени Мозгової з Олександром Пономарьовим. Нещодавно продюсерка розповіла, що ті стосунки закінчилися через абʼюз з боку артиста.

Аксельрод зізнався, що знав про насильство в попередньому шлюбі коханої. У коментарі ТСН.ua. артист розповів, чи хотів би прямо поговорити з Пономарьовим.

"Звісно, я все знав. Говорити про це в інтерв'ю чи ні — Олена зі мною не радилась. Вона може говорити про що захоче, так само і я", — наголосив чоловік Мозгової.

Аксельрод додав, що ніколи навіть не думав говорити на цю тему з Пономарьовим: "Вона казала, що він того не вартує… Дивіться, це ж історія їх. Звісно, можна було прийти, спробувати набити пику чи ще щось. Я кажу, чого спробувати, бо я знаю, що він — боксер. А я не боксер, просто в мене планка падає і все. Але воно ж не вирішить проблеми. Можна вбити, можна побити, можна покалічити людину, але самої проблеми, те, що воно вже було, те, що воно в ній залишилось, це не змінить. Вона це зробила нарешті для того, щоб люди не сприймали тільки обкладинку, а щоб відчували себе, щоб не мовчали, розмовляли".

Девід Аксельрод та Олена Мозгова

Мозгова розповіла про насильство з боку Пономарьова

Наприкінці серпня продюсерка дала інтервʼю Аліні Доротюк, у якому вперше висловилася про справжні причини розлучення з Олександром Пономарьовим. За словами Мозгової, у тих стосунках доходило навіть до фізичного насильства. Вона тривалий час мовчала про це, бо її попросили доньки.

"Всі абʼюзери дуже ревниві. Кохання ж не було, але ревність була", — казала Олена.

