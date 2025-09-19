"Недешево": сколько стоит отдых в Турции в 2025 году (видео)

Украинец полетел в Турцию на отдых и раскрыл стоимость пяти дней на Черном море. В целом сумма составила более 50 тысяч гривен, однако, по словам автора видео, оно того стоило.

Related video

Мужчина в своем TikTok показал, как прошел отдых в Турции в конце лета 2025 года. Он добирался из Киева в Одессу, а затем в Молдову, откуда уже летел в Анталию.

Украинец показал свой отдых в Турции в 2025 году

Сколько стоит отдых в Турции в 2025 году

"Последнюю неделю в Киеве довольно холодно, поэтому я решил улететь на отдых в Турцию", — сказал автор ролика.

Он ехал из столицы в Одессу поездом. Это стоило 890 гривен.

Оттуда автобусом до Молдовы. Это еще 1200 гривен.

"Далее перелет в Турцию. Билет в Анталию обошелся в 150 долларов (около 6100 грн, — Ред.). Из Анталии в Аланью я ехал на машине. Плюс, 30 баксов (1200 грн, — Ред.)", — отметил мужчина.

Дороже всего обошелся отель: 50 тысяч гривен за 5 дней с трехразовым питанием.

Дополнительно украинец несколько раз ходил на рынок, потратив 100 долларов (около 4100 грн) на еду и одежду.

Фуникулер — 15 долларов (600 грн). Вход в крепость — 15 долларов (600 грн).

На мелкие расходы (коктейли, мороженое) ушло еще 50 долларов (2000 грн).

Дорога обратно: перелет в Молдову — 90 долларов (3600 грн). Автобус в Одессу — 1000 грн. Поезд до Киева — примерно 900 гривен.

"В целом отдых в Турции получился недешевым, но море, пляж и атмосфера того стоят", — резюмировал автор видео.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В октябре в Европе можно еще найти теплые направления для отдыха, где температура колеблется от 25 до 28°C, а пляжи и города остаются комфортными для прогулок и купания.

Экзотический отдых на Филиппинах может обойтись в очень разумный бюджет, если подойти к отпуску внимательно.

Кроме того, Фокус писал об особенностях отдыха на острове Хвар в Хорватии.