"Недешево": скільки коштує відпочинок у Туреччині у 2025 році (відео)

Українець полетів до Туреччини на відпочинок та розкрив вартість пʼяти днів на Чорному морі. Загалом сума сягнула понад 50 тисяч гривень, проте, за словами автора відео, воно того вартувало.

Чоловік у своєму TikTok показав, як пройшов відпочинок у Туреччині наприкінці літа 2025 року. Він добирався з Києва до Одеси, а потім до Молдови, звідки вже летів в Анталію.

"Останній тиждень у Києві досить холодно, тому я вирішив полетіти на відпочинок до Туреччини", — сказав автор ролика.

Він їхав зі столиці до Одеси потягом. Це коштувало 890 гривень.

Звідти автобусом до Молдови. Це ще 1200 гривень.

"Далі переліт у Туреччину. Квиток до Анталії обійшовся в 150 доларів (близько 6100 грн, — Ред.). З Анталії до Аланьї я їхав машиною. Плюс, 30 баксів (1200 грн, — Ред.)", — зазначив чоловік.

Найдорожче обійшовся готель: 50 тисяч гривень за 5 днів з триразовим харчуванням.

Додатково українець кілька разів ходив на ринок, витративши 100 доларів (близько 4100 грн) на їжу та одяг.

Фунікулер — 15 доларів (600 грн). Вхід у фортецю — 15 доларів (600 грн).

На дрібні витрати (коктейлі, морозиво) пішло ще 50 доларів (2000 грн).

Дорога назад: переліт у Молдову — 90 доларів (3600 грн). Автобус в Одесу — 1000 грн. Потяг до Києва — приблизно 900 гривень.

"У цілому відпочинок у Туреччині вийшов недешевим, але море, пляж та атмосфера того варті", — резюмував автор відео.

