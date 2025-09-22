"Трэш начал происходить": известная актриса фильмов для взрослых покидает Украину

Украинская актриса фильмов для взрослых Юлия Сенюк, более известная как Джозефина Джексон, покинула страну на фоне массовых обысков у ее коллег. Причиной отъезда, по ее словам, стали обвинения в социальных сетях относительно якобы уплаты взяток СБУ и реальная угроза уголовного преследования.

Скандал разгорелся после того, как в TikTok-видео Джозефину Джексон обвинили во взяточничестве. Авторы ролика утверждали, что именно благодаря договоренностям с СБУ актриса избегает обысков, в отличие от других блогеров.

"Я считаю, что Джозефина Джексон платит деньги СБУ. И поэтому к ней СБУ не приходит", — говорилось в обвинениях.

В ответ на это звезда откровенных фильмов отрицала любые связи с правоохранителями. Она объяснила, что ее решение уехать из Украины мотивировано страхом.

"Я, когда увидела, какой трэш начал происходить с теми обысками девушек, решила уйти от греха подальше. Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне. Но "заплатила СБУ" звучит куда смешнее", — написала актриса в соцсети X.

Переезд повлиял на благотворительность

Юлия Сенюк отметила, что переезд усложнил ее волонтерскую деятельность. Она является амбассадором благотворительного фонда "Титановые" и, по ее словам, не может полноценно поддерживать их инициативы на расстоянии.

Джозефина Джексон пожаловалась на "трэш" Фото: Instagram

"Я из-за этого теперь не могу стабильно поддерживать ребят из "Титановых" на их мероприятиях и инициативах из-за того, что не в Украине, а я являюсь амбассадором и чувствую определенную ответственность в этом плане, что мое присутствие важно там", — добавила Джексон.

Обыски у моделей

Ситуация с обысками блогеров и отъездом Джексон снова привлекла внимание к законопроекту о декриминализации фильмов для взрослых, который до сих пор не принят.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, документ блокируется на самом высоком уровне. "Законопроект снял с рассмотрения лично Президент. На совещании в Офисе Президента. Потому что "непопулярно" и "люди не поймут", — сообщил Железняк.

Он отметил, что действующая статья 301 Уголовного кодекса позволяет сажать людей в тюрьму даже за наличие частных фото. "У нас есть приговоры на четыре года только за то, что у человека были частные фотографии. Это абсолютный идиотизм, который не имеет ничего общего с заботой об общественной морали", — считает нардеп.

Джозефину Джексон обвинили во взяточничестве Фото: Instagram

По его мнению, уголовные дела против моделей являются частью прибыльной схемы, где правоохранители получают деньги, чтобы не преследовать девушек.

"Студия платит 100-150 долларов за каждую девушку в месяц. Этим занимается киберполиция, иногда СБУ. Если не платишь — имеешь уголовное дело", — пояснил Железняк, добавив, что блокирование законопроекта является политическим решением, направленным на сохранение поддержки консервативного электората.

