"Треш почав відбуватися": відома акторка фільмів для дорослих покидає Україну

Українська акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк, більш відома як Джозефіна Джексон, покинула країну на тлі масових обшуків у її колежанок. Причиною від'їзду, за її словами, стали звинувачення в соціальних мережах щодо нібито сплати хабарів СБУ та реальна загроза кримінального переслідування.

Related video

Скандал розгорівся після того, як у TikTok-відео Джозефіну Джексон звинуватили у хабарництві. Автори ролика стверджували, що саме завдяки домовленостям з СБУ акторка уникає обшуків, на відміну від інших блогерок.

"Я вважаю, що Джозефіна Джексон платить гроші СБУ. І тому до неї СБУ не приходить", — йшлося у звинуваченнях.

У відповідь на це зірка відвертих фільмів заперечила будь-які зв’язки з правоохоронцями. Вона пояснила, що її рішення поїхати з України вмотивоване страхом.

"Я, коли побачила, який треш почав відбуватися з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Але "заплатила СБУ" звучить куди смішніше", — написала акторка у соцмережі X.

Переїзд вплинув на благодійність

Юлія Сенюк зазначила, що переїзд ускладнив її волонтерську діяльність. Вона є амбасадоркою благодійного фонду "Титанові" і, за її словами, не може повноцінно підтримувати їхні ініціативи на відстані.

Джозефіна Джексон поскаржилась на "треш" Фото: Instagram

"Я через це тепер не можу стабільно підтримувати хлопців з "Титанових" на їхніх заходах та ініціативах через те, що не в Україні, а я є амбасадором і відчуваю певну відповідальність у цьому плані, що моя присутність важлива там", — додала Джексон.

Обшуки в моделей

Ситуація з обшуками блогерок і від’їздом Джексон знову привернула увагу до законопроєкту про декриміналізацію фільмів для дорослих, який досі не ухвалено.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, документ блокується на найвищому рівні. "Законопроєкт зняв з розгляду особисто Президент. На нараді в Офісі Президента. Тому що "непопулярно" і "люди не зрозуміють", — повідомив Железняк.

Він наголосив, що чинна стаття 301 Кримінального кодексу дозволяє саджати людей у в’язницю навіть за наявність приватних фото. "У нас є вироки на чотири роки лише за те, що в людини були приватні фотографії. Це абсолютний ідіотизм, який не має нічого спільного з турботою про суспільну мораль", — вважає нардеп.

Джозефіну Джексон звинуватили у хабарництві Фото: Instagram

На його думку, кримінальні справи проти моделей є частиною прибуткової схеми, де правоохоронці отримують гроші, щоб не переслідувати дівчат.

"Студія платить 100-150 доларів за кожну дівчину на місяць. Цим займається кіберполіція, іноді СБУ. Якщо не платиш — маєш кримінальну справу", — пояснив Железняк, додавши, що блокування законопроєкту є політичним рішенням, спрямованим на збереження підтримки консервативного електорату.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Фокус розповідав, як у Ванкувері чоловік без диплома заробляє $175 тисяч.