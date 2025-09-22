"Это вторая реальность": танцор Дорофеевой, на которого напал сотрудник УГО, рассказал об опыте комы

Танцор шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой, Евгений Гончаренко рассказал, что чувствовал в коме, в которую он впал из-за нападения сотрудника Управления государственной охраны в 2021 году, как чувствует себя после травмы и чем закончилось судебное производство.

Сотрудник УГО сильно ударил Евгения Гончаренко, когда тот выходил с друзьями из клуба в Киеве. В интервью Славе Демину, опубликованном 22 сентября, артист рассказал, что после этого провел в коме 15 дней.

Евгений Гончаренко рассказал, как возвращался к жизни после комы. На видео с 52:00.

Евгений признался, что после травмы страдает от головных болей, мигреней, а также у него часто поднимается давление и случаются панические атаки.

Он рассказал, что сейчас находится в процессе оформления инвалидности. После трепанации в его голове остались пластины, которые держатся на десятках шурупов.

"Я чувствую, что их где-то пять массивных, которые прямо выпирают. Я думаю, это основные. Вообще их там около 50, просто они по всей длине", — пояснил Гончаренко.

Женя Гончаренко на сцене с Надей Дорофеевой.

Танцор рассказал, что сотрудник УГО провел в СИЗО 60 суток, а после этого начались длительные "судебные разборки", которые закончились уже во время полномасштабной войны. Евгений не смог ответить на вопрос, на свободе ли сейчас этот человек.

"Я отпустил всю эту ситуацию. Да, было тяжело, особенно в период восстановления. Сейчас все прекрасно, все прекрасно, я жив — и на этом спасибо", — сказал Евгений.

По словам артиста, мужчина просил у него прощения.

"Мне показалось, что это было искренне, но содеянное есть содеянное. Я точно не тот человек, который будет осуждать, для этого есть люди, которые этим занимаются. Я не хочу брать на себя бремя осуждения, но у меня была какая-то ответственность перед людьми, которые собирали мне деньги, помогали в лечении, которые волновались за меня, поддерживали", — сказал Гончаренко.

По его словам, обвиняемая сторона компенсировала судебные издержки.

"Еще какую-то долю собрали все его коллеги, чтобы перекрыть определенные расходы на лечение. Я точно не знаю, мне мама на самом деле и не говорит всю сумму", — признался танцор.

Евгений Гончаренко рассказал, что чувствовал в коме

Также танцор поделился воспоминаниями о том, что чувствовал, когда находился в коме в течение двух недель.

"Я называю это вторая реальность. Здесь в этой реальности я спал 15 дней, а там я провел полноценную жизнь, как полгода. Знаю, что это звучит очень странно, но я прямо помню каждый день, где я был, что я делал, с кем я общался, куда я ездил в той реальности", — рассказал артист.

Евгений со смехом вспомнил, что во снах познакомился с американскими певицами Рианой и Билли Айлиш.

Нападение на танцора Дорофеевой: что известно

Танцора певицы Нади Дорофеевой избили возле столичного ночного клуба "Лифт" в ночь на 1 августа 2021 года. Тогда певица рассказала, что неизвестный толкнул артиста на ограждение и ударил, от чего у Евгения произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Пресс-служба УГО Украины на следующий день сообщила, что танцора избил действующий сотрудник Управления госохраны, и пообещали способствовать расследованию.

В Киевской городской прокуратуре 3 августа сообщили, что суд арестовали подозреваемого в избиении танцора из балета Нади Дорофеевой. Ему избрали меру пресечения в виде 60 суток под стражей.