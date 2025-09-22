"Це друга реальність": танцюрист Дорофєєвої, на якого напав працівник УДО, розповів про досвід коми

Танцюрист шоубалету співачки Надії Дорофєєвої, Євген Гончаренко розповів, що відчував у комі, в яку він впав через напад співробітника Управління державної охорони у 2021 році, як почувається після травми та чим закінчилося судове провадження.

Співробітник УДО сильно вдарив Євгена Гончаренка, коли той виходив із друзями з клубу у Києві. В інтерв'ю Славі Дьоміну, опублікованому 22 вересня, артист розповів, що після цього провів у комі 15 днів.

Євген Гончаренко розповів, як повертався до життя після коми. На відео з 52:00.

Євген зізнався, що після травми страждає від головних болів, мігреней, а також у нього часто підіймається тиск і стаються панічні атаки.

Він розповів, що зараз перебуває в процесі оформлення інвалідності. Після трепанації у його голові залишилися пластини, які тримаються на десятках шурупів.

"Я відчуваю, що їх десь п’ять масивних, які прямо випирають. Я думаю, це основні. Взагалі їх там щось 50, просто вони по всій довжині", — пояснив Гончаренко.

Женя Гончаренко на сцені з Надею Дорофєєвою.

Танцюрист розповів, що співробітник УДО провів у СІЗО 60 діб, а після цього почалися тривалі "судові розбірки", які закінчилися вже під час повномасштабної війни. Євген не зміг відповісти на питання, чи на волі зараз ця людина.

"Я відпустив усю цю ситуацію. Так, було важко, особливо в період відновлення. Зараз усе чудово, все прекрасно, я живий — і на цьому дякую", — сказав Євген.

За словами артиста, чоловік просив у нього вибачення.

"Мені здалося, що це було щиро, але скоєне є скоєне. Я точно не та людина, яка буде засуджувати, для цього є люди, які цим займаються. Я не хочу брати на себе тягар засудження, але у мене була якась відповідальність перед людьми, які збирали мені гроші, допомагали в лікуванні, які хвилювалися за мене, підтримували", — сказав Гончаренко.

За його словами, обвинувачена сторона компенсувала судові витрати.

"Ще якусь частку зібрали всі його колеги, щоб перекрити певні витрати на лікування. Я точно не знаю, мені мама насправді і не каже всю суму", — зізнався танцюрист.

Євген Гончаренко розповів, що відчував у комі

Також танцюрист поділився спогадами про те, що відчував, коли перебував у комі протягом двох тижнів.

"Я називаю це друга реальність. Тут у цій реальності я спав 15 днів, а там я провів повноцінне життя, як пів року. Знаю, що це звучить дуже дивно, але я прямо пам’ятаю кожен день, де я був, що я робив, з ким я спілкувався, куди я їздив у тій реальності", — розповів артист.

Євген зі сміхом пригадав, що у снах познайомився з американськими співачками Ріаною та Біллі Айліш.

Напад на танцюриста Дорофєєвої: що відомо

Танцюриста співачки Наді Дорофєєвої побили біля столичного нічного клубу "Ліфт" в ніч на 1 серпня 2021 року. Тоді співачка розповіла, що невідомий штовхнув артиста на огорожу і вдарив, від чого у Євгена стався крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

Пресслужба УДО України наступного дня повідомила, що танцюриста побив чинний співробітник Управління держохорони, та пообіцяли сприяти розслідуванню.

У Київській міській прокуратурі 3 серпня повідомили, що суд заарештували підозрюваного в побитті танцюриста з балету Наді Дорофєєвої. Йому обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб під вартою.