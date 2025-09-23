Раскрыта тайна предсмертной записки последней королевы Франции: что она написала

В Лондоне открылась первая в Великобритании выставка, посвященная последней и, пожалуй, самой противоречивой королеве Франции — Марии-Антуанетте. Экспозиция Marie Antoinette Style стартовала 20 сентября в музее V&A в Саут-Кенсингтоне и продлится полгода. Организаторы обещают, что она привлечет сотни тысяч посетителей, ведь здесь представлены как роскошные, так и жуткие артефакты из жизни королевы.

Среди экспонатов — гильотина времен Французской революции, откровенные гравюры XVIII века, знаменитая шляпка pouf à l'inoculation, созданная в честь прививки Людовика XVI от оспы, а также уникальные драгоценности из самой большой коллекции украшений среди всех французских королев, пишет Daily Mail.

Предсмертное письмо последней королевы Франции

Самым трогательным экспонатом стало письмо, написанное Марией-Антуанеттой за несколько часов до казни 16 октября 1793 года. В нем она обращается к Богу и прощается со своими детьми: "Боже, смилуйся надо мной! Мои глаза уже не имеют слез, чтобы плакать по вам, мои бедные дети. Прощайте, прощайте!"

Предсмертная записка королевы Франции Фото: Shutterstock

Выставка о Марии-Антуанетте

На открытии выставки присутствовали икона обуви Маноло Бланик, режиссер София Коппола, которая сняла фильм "Мария-Антуанетта" в 2006 году, и креативный советник моды Аманда Харлек.

Куратор экспозиции, историк Сара Грант, отмечает: цель выставки — показать сложный характер австрийской принцессы, которую часто изображали как расточительную и развратную. Несмотря на мифы и клевету, Мария-Антуанетта оставила после себя образ первой в мире "звезды" и иконы стиля, чья страсть к драгоценностям, экстравагантным прическам и моде до сих пор поражает.

