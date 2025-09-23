Розкрито таємницю передсмертної записки останньої королеви Франції: що вона написала

У Лондоні відкрилася перша у Великій Британії виставка, присвячена останній та, мабуть, найсуперечливішій королеві Франції – Марії-Антуанетті. Експозиція Marie Antoinette Style стартувала 20 вересня у музеї V&A в Саут-Кенсінгтоні й триватиме пів року. Організатори обіцяють, що вона привабить сотні тисяч відвідувачів, адже тут представлено як розкішні, так і моторошні артефакти з життя королеви.

Серед експонатів – гільйотина часів Французької революції, відверті гравюри XVIII століття, знаменитий капелюшок pouf à l'inoculation, створений на честь щеплення Людовіка XVI від віспи, а також унікальні коштовності з найбільшої колекції прикрас серед усіх французьких королев, пише Daily Mail.

Передсмертний лист останньої королеви Франції

Найзворушливішим експонатом став лист, написаний Марією-Антуанеттою за кілька годин до страти 16 жовтня 1793 року. У ньому вона звертається до Бога й прощається зі своїми дітьми: "Боже, змилуйся наді мною! Мої очі вже не мають сліз, аби плакати за вами, мої бідні діти. Прощавайте, прощавайте!"

Передсмертна записка королеви Франції Фото: Shutterstock

Виставка про Марію-Антуанетту

На відкритті виставки були присутні ікона взуття Маноло Бланік, режисерка Софія Коппола, яка зняла фільм "Марія-Антуанетта" у 2006 році, та креативна радниця моди Аманда Харлек.

Кураторка експозиції, історикиня Сара Ґрант, наголошує: мета виставки – показати складний характер австрійської принцеси, яку часто зображали як марнотратну та розпусну. Попри міфи й наклепи, Марія-Антуанетта залишила по собі образ першої у світі "зірки" та ікони стилю, чия пристрасть до коштовностей, екстравагантних зачісок і моди досі вражає.

