Неутешительные новости: заслуженный артист Завадский вышел на связь после инсульта

Известный актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Завадский попал в больницу с инсультом. Состояние артиста остается стабильным, однако борьба за его полное восстановление будет длительной и требует значительных средств.

Заслуженного артиста Украины Дмитрия Завадского, известного своим голосом в сотнях фильмов, недавно госпитализировали с инсультом. Его коллеги и друзья сообщили, что актер находится под постоянным наблюдением медиков. Однако дальнейшее лечение и длительная реабилитация потребует финансовой поддержки.

Коллеги актера обратились к общественности с просьбой о помощи.

Дмитрий Завадский в больнице

Алиса Гурьева стала одной из первых, кто публично рассказал о состоянии Дмитрия и открыл сбор средств на его реабилитацию. Она отметила, что несмотря на сложную ситуацию, ее коллега держится и искренне ценит поддержку.

Пост Алисы Гурьевой Фото: Facebook

"Сейчас Дима до сих пор остается в больнице. Состояние такое себе. Вчера я открыла банку и не успеваю следить за количеством помощи, которую вы бросаете. Эти деньги, что на моей банке, пойдут на реабилитацию Димы", — сообщила Алиса.

Дмитрий Завадский находится в тяжелом состоянии Фото: Facebook

Она также поделилась теплой историей об искренней натуре Дмитрия Завадского.

"Помню, как когда-то мы пошли с Димой в кино, и он принес мне своей грушовки, сказал, что без нее это кино смотреть невозможно", — вспомнила она.

Длительная реабилитация

Знакомая Дмитрия Завадского, Нина Сулима, подтвердила, что актер лично благодарит всех, кто был неравнодушным: "Была у него вчера, была сегодня, Димуся очень благодарен нам всем!".

Актеры Павел Скороходько и Антонина Хижняк также подтвердили, что Заслуженный артист Украины нуждается в значительных средствах для лечения и дальнейшего восстановления.

Голос Дмитрия Завадского слышали миллионы зрителей Фото: Facebook

Дмитрий Завадский родился 15 августа 1966 года. Он работает актером Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В 2017 году получил звание Заслуженного артиста Украины. Его голос хорошо знаком многим зрителям, ведь с 1996 года он активно работает в дубляже и озвучивании.

