Невтішні новини: заслужений артист Завадський вийшов на зв'язок після інсульту

Відомий актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Завадський потрапив до лікарні з інсультом. Стан митця залишається стабільним, проте боротьба за його повне відновлення буде тривалою та потребує значних коштів.

Заслуженого артиста України Дмитра Завадського, відомого своїм голосом у сотнях фільмів, нещодавно госпіталізували з інсультом. Його колеги та друзі повідомили, що актор перебуває під постійним наглядом медиків. Однак подальше лікування та тривала реабілітація потребуватимуть фінансової підтримки.

Колеги актора звернулися до громадськості з проханням про допомогу, наголошуючи на його вдячності за кожен прояв підтримки.

Аліса Гур'єва стала однією з перших, хто публічно розповів про стан Дмитра та відкрив збір коштів на його реабілітацію. Вона зазначила, що попри складну ситуацію, її колега тримається і щиро цінує підтримку.

"Зараз Діма досі залишається в лікарні. Стан такий собі. Вчора я відкрила банку і не встигаю слідкувати за кількістю допомоги, яку ви кидаєте. Ці гроші, що на моїй банці, підуть на реабілітацію Діми", — повідомила Аліса.

Вона також поділилася теплою історією про щиру натуру Дмитра Завадського.

"Пам'ятаю, як колись ми пішли з Дімою в кіно, і він приніс мені своєї грушівки, сказавши, що без неї це кіно дивитися неможливо", — згадала вона.

Тривала реабілітація

Знайома Дмитра Завадського, Ніна Сулима, підтвердила, що актор особисто дякує всім, хто був небайдужим: "Була в нього вчора, була сьогодні, Дімуся дуже вдячний нам усім!".

Актори Павло Скороходько та Антоніна Хижняк також підтвердили, що Заслужений артист України потребує значних коштів для лікування та подальшого відновлення.

Дмитро Завадський народився 15 серпня 1966 року. Він працює актором Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. У 2017 році отримав звання Заслуженого артиста України. Його голос добре знайомий багатьом глядачам, адже з 1996 року він активно працює в дубляжі та озвученні.

