Фото кота вызвало грандиозную путаницу — все из-за одной детали

Фотография кота стала причиной настоящего ажиотажа в социальных сетях, ведь пользователи не могут понять, где именно находится животное. Снимок поставил в тупик тысячи людей, они часами пытались разгадать эту визуальную загадку.

Фотографии домашних любимцев часто становятся вирусными, но редко когда вызывают такую жаркую дискуссию. В кадре, который впервые появился в Facebook, а затем на Reddit, показан кот, будто бы сидевший на лестнице. Однако именно эта очевидная деталь и озадачила интернет-сообщество.

"Кто-то может мне это объяснить?" — написал зритель, опубликовавший снимок на форуме, посвященном оптическим иллюзиям, — "Я увидел это на Facebook и никак не могу понять. Все только говорят: "Ты смотришь на низ лестницы" или "Кот под лестницей", но это не помогает. Схожу с ума, пожалуйста, помогите".

Оптическая иллюзия

На первый взгляд кажется, что кот находится под лестницей, однако, если присмотреться, можно заметить, что все наоборот. Загадка вызвала шквал комментариев и получила более 2700 положительных отзывов. Всего несколько пользователей смогли логично объяснить, в чем дело.

"Вы смотрите на лестницу снизу вверх (обратите внимание на детектор дыма, он установлен на потолке). У лестницы нет вертикальных подступов, поэтому между каждой ступенькой есть промежуток. Вы смотрите на нижнюю часть ступенек. Кот залез под первую ступеньку и смотрит на вас", — написал один из участников обсуждения.

Оптическая иллюзия стала вирусной в сети Фото: Reddit

Другой пользователь добавил: "Лестница над котом — это открытая лестница, которая ведет вверх. Кот просто просунул голову под первую ступеньку".

Третий отметил, что именно детектор дыма стал для него ключом к разгадке: "Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что лестница снизу обшита ковром. Просто странный ракурс, из-за которого зритель не видит отверстия, где должна быть подступенка".

Данная оптическая иллюзия — отличный пример того, как наш мозг добавляет детали, которых на самом деле нет.

