Фото кота викликало грандіозну плутанину — все через одну деталь

Фотографія кота стала причиною справжнього ажіотажу в соціальних мережах, адже користувачі не можуть зрозуміти, де саме знаходиться тварина. Знімок поставив у глухий кут тисячі людей, вони годинами намагалися розгадати цю візуальну загадку.

Світлини домашніх улюбленців часто стають вірусними, але рідко коли викликають таку палку дискусію. У кадрі, що вперше з'явився у Facebook, а потім на Reddit, показано кота, який, здається, сидить на сходах. Однак саме ця очевидна деталь і спантеличила інтернет-спільноту.

"Хтось може мені це пояснити? — написав глядач, який опублікував знімок на форумі, присвяченому оптичним ілюзіям. — Я побачив це на Facebook і ніяк не можу зрозуміти. Усі лише кажуть: "Ти дивишся на низ сходів" або "Кіт під сходами", але це не допомагає. Схожу з розуму, будь ласка, допоможіть".

На перший погляд здається, що кіт знаходиться під сходами, однак, якщо придивитися, можна помітити, що все навпаки. Загадка викликала шквал коментарів та отримала понад 2700 позитивних відгуків. Всього кілька користувачів змогли логічно пояснити, у чому річ.

"Ви дивитеся на сходи знизу вгору (зверніть увагу на детектор диму, він встановлений на стелі). У сходів немає вертикальних підступів, тому між кожною сходинкою є проміжок. Ви дивитеся на нижню частину сходинок. Кіт заліз під першу сходинку і дивиться на вас", — написав один з учасників обговорення.

Інший користувач додав: "Сходи над котом — це відкриті сходи, які ведуть вгору. Кіт просто просунув голову під першу сходинку".

Третій зазначив, що саме детектор диму став для нього ключем до розгадки: "Мені знадобилося деякий час, щоб зрозуміти, що сходи знизу обшиті килимом. Просто дивний ракурс, через який глядач не бачить отвору, де повинна бути підсходинка".

Дана оптична ілюзія — чудовий приклад того, як наш мозок додає деталі, яких насправді немає.

