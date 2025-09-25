Олег Винник снова поет на русском: ранее он говорил, что "обблюется" от этого
Известный украинский исполнитель Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину остался за границей, возвращается к своим русскоязычным хитам. Ранее артист обещал, что оставит старый репертуар в прошлом.
В среду, 24 сентября, Олег Винник неожиданно опубликовал на своей странице в TikTok короткое видео, в котором звучит одна из самых известных его песен — "Нино". Певец прогуливается по улице города в черной футболке и делает вид, будто напевает свою мелодию. Под роликом есть геолокация — Берлин (Германия).
"Каждый шаг — легче, когда рядом есть та, которая держит тебя сердцем. Идем оба, а Таюне еще и снимает. И в этом простом мгновении — любовь, тепло и настоящая жизнь", — отметил в описании артист.
Олег Винник снова поет на русском
За сутки его клип собрал более одного миллиона просмотров, 80 тысяч лайков, множество репостов и реакций. Пользователи сети разделились во мнениях. Одни с особым трепетом вспоминают молодость, когда танцевали под хиты Винника. Другие обвиняют исполнителя в непоследовательности, ведь ранее он обещал не петь на русском языке, утверждая, что "обблюется", если пойдет на это.
"Если бы я открыл рот на сцене на русском языке — я бы просто обблевал себя", — говорил Олег в интервью проекту КРП.
Вероятно, со временем он переосмыслил свою позицию. В сеть неоднократно сливали видео с частных мероприятий и концертов, когда певец исполнял такие шлягеры, как "Счастье" и "Не ты". Это вызвало возмущение у зрителей.
Отзывы зрителей
На этот раз аудитория также не молчала. "Мово**бы вперед", — написал один из участников обсуждения, собрав почти 12 тысяч лайков.
- "Почему не на государственном";
- "Сейчас типичные представители низшего класса ("патриоты") будут писать о языке";
- "А какие песни ох**ные были";
- "В детстве, когда видела его по телевизору, облизывала телевизор, у меня все";
- "О воскрес".
Пока неизвестно, возвращается ли Олег Винник к своему русскоязычному репертуару и на больших концертах. Ранее он также начал создавать музыку на немецком, вызвав большой резонанс.
