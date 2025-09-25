Олег Винник снова поет на русском: ранее он говорил, что "обблюется" от этого

Известный украинский исполнитель Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину остался за границей, возвращается к своим русскоязычным хитам. Ранее артист обещал, что оставит старый репертуар в прошлом.

Related video

В среду, 24 сентября, Олег Винник неожиданно опубликовал на своей странице в TikTok короткое видео, в котором звучит одна из самых известных его песен — "Нино". Певец прогуливается по улице города в черной футболке и делает вид, будто напевает свою мелодию. Под роликом есть геолокация — Берлин (Германия).

"Каждый шаг — легче, когда рядом есть та, которая держит тебя сердцем. Идем оба, а Таюне еще и снимает. И в этом простом мгновении — любовь, тепло и настоящая жизнь", — отметил в описании артист.

Олег Винник снова поет на русском

За сутки его клип собрал более одного миллиона просмотров, 80 тысяч лайков, множество репостов и реакций. Пользователи сети разделились во мнениях. Одни с особым трепетом вспоминают молодость, когда танцевали под хиты Винника. Другие обвиняют исполнителя в непоследовательности, ведь ранее он обещал не петь на русском языке, утверждая, что "обблюется", если пойдет на это.

"Если бы я открыл рот на сцене на русском языке — я бы просто обблевал себя", — говорил Олег в интервью проекту КРП.

Вероятно, со временем он переосмыслил свою позицию. В сеть неоднократно сливали видео с частных мероприятий и концертов, когда певец исполнял такие шлягеры, как "Счастье" и "Не ты". Это вызвало возмущение у зрителей.

Отзывы зрителей

На этот раз аудитория также не молчала. "Мово**бы вперед", — написал один из участников обсуждения, собрав почти 12 тысяч лайков.

"Почему не на государственном";

"Сейчас типичные представители низшего класса ("патриоты") будут писать о языке";

"А какие песни ох**ные были";

"В детстве, когда видела его по телевизору, облизывала телевизор, у меня все";

"О воскрес".

Олег Винник снова поет на русском языке Фото: Instagram olegg.vynnyk

Пока неизвестно, возвращается ли Олег Винник к своему русскоязычному репертуару и на больших концертах. Ранее он также начал создавать музыку на немецком, вызвав большой резонанс.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Олег Винник назвал Германию своим домом, отметив, что в Украину только возвращается с концертами и даже не имеет внутреннего паспорта.

Певец дал редкий комментарий о своем сыне.

Кроме того, артист в патриотической футболке вышел на связь из-за границы.