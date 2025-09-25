Олег Винник знову співає російською: раніше він казав, що "обблюється" від цього
Відомий український виконавець Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишився за кордоном, повертається до своїх російськомовних хітів. Раніше артист обіцяв, що залишить свій старий репертуар в минулому.
У середу, 24 вересня, Олег Винник несподівано опублікував на своїй сторінці в TikTok коротке відео, в якому звучить одна з його найбільш відомих пісень — "Ніно". Співак прогулюється вулицею міста в чорній футболці й вдає, що наспівує свою мелодію. Під роликом є геолокація — Берлін (Німеччина).
"Кожен крок — легший, коли поруч є та, що тримає тебе серцем. Ідемо обоє, а Таюне ще й знімає. І в цій простій миті — любов, тепло і справжнє життя", – зазначив в описі артист.
Олег Винник знову співає російською
За добу його кліп зібрав понад один мільйон переглядів, 80 тисяч вподобайок, безліч репостів та реакцій. Користувачі мережі розділились в думках. Одні з особливим трепетом пригадують молодість, коли танцювали під хіти Винника. Інші звинувачують виконавця у непослідовності, адже раніше він обіцяв не співати російською мовою, стверджуючи, що "обблюється", якщо піде на це.
"Якби я відкрив рота на сцені російською мовою — я б просто обблював себе", — казав Олег в інтерв'ю проєкту КРП.
Ймовірно, з часом він переосмислив свою позицію. У мережу неодноразово зливали відео з приватних заходів та концертів, коли співак виконував такі шлягери, як "Счастье" та "Не ты". Це викликало обурення в глядачів.
Відгуки глядачів
Цього разу аудиторія також не мовчала. "Мово**би вперед", — написав один з учасників обговорення, зібравши майже 12 тисяч вподобайок.
- "Чому не державною";
- "Зараз типові представники нижчого класу ("патріоти") будуть писать про мову";
- "А які пісні ох**ні були";
- "У дитинстві, коли бачила його по телевізору, облизувала телевізор, у мене все";
- "О воскрес".
Поки невідомо, чи повертається Олег Винник до свого російськомовного репертуару й на великих концертах. Раніше він також почав створювати музику німецькою, викликавши неабиякий резонанс.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Олег Винник назвав Німеччину своїм домом, наголосивши, що в Україну лише повертається з концертами та навіть не має внутрішнього паспорта.
- Співак дав рідкісний коментар про свого сина.
Крім того, артист у патріотичній футболці вийшов на звʼязок з-за кордону.