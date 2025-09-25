Обвинил в откупе: военный остро "прошелся" по блогерам, которые помогают армии

Станислав Бунятов с позывным "Осман" высказал свое мнение о роли блогеров во время войны. По его мнению, авторы контента не приносят равноценный вклад в победу Украины, несмотря на помощь армии.

Украинский военный Станислав Бунятов критически оценил поведение части блогеров, которые занимаются помощью армии. По его мнению, отдельные из них преувеличивают вес своего вклада, представляя его как равнозначный службе на фронте. Об этом он сказал в интервью Youtube-каналу "Informer".

"Блогеры слишком преувеличивают важность оказанной помощи армии. Они считают, что это на уровне жизни и смерти. Они считают, что они отплатили этим свое участие в армии. Большинство военных готовы отдать больше, чем они для армии, для того чтобы уволиться и побыть со своими семьями. Поэтому это не равноценно", — подчеркнул Бунятов.

По его словам, особенно остро он реагирует из-за того, что блогеры имеют значительное влияние на общество.

"Я очень остро реагирую, потому что они лидеры мнений", — пояснил военный.

