Звинуватив у відкупі: військовий гостро "пройшовся" по блогерах, які допомагають армії

Станіслав Бунятов із позивним "Осман" висловив свою думку щодо ролі блогерів під час війни. На його думку, автори контенту не приносять рівноцінний вклад у перемогу України, попри допомогу армії.

Related video

Український військовий Станіслав Бунятов критично оцінив поведінку частини блогерів, які займаються допомогою армії. На його думку, окремі з них перебільшують вагу свого внеску, представляючи його як рівнозначний службі на фронті. Про це він сказав у інтерв’ю Youtube-каналу "Informer".

"Блогери занадто перебільшують важливість наданої допомоги армії. Вони вважають, що це на рівні життя і смерті. Вони вважають, що вони відплатили цим свою участь в армії. Більшість військових готові віддати більше, ніж вони для армії, для того щоб звільнитися і побути зі своїми сім’ями. Тому це не рівноцінно", — наголосив Бунятов.

За його словами, особливо гостро він реагує через те, що блогери мають значний вплив на суспільство.

"Я дуже гостро реагую, бо вони лідери думок", — пояснив військовий.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогер Артур Пономарьов назвав хвилину мовчання на Хрещатику "показухою". Він зазначив, що центральна вулиця Києва перетворилася на меморіальний комплекс, який більше нагадує кладовище, а сам ритуал виглядає як "показуха".

Згодом СБУ навідалася до Артура і з'явилося його вибачення. Пономарьов визнав, що його попередні слова могли когось образити, і висловив вибачення всім військовим та тим, хто втратив близьких у війні. Він також подякував Службі безпеки України за те, що приїхали поспілкуватися з ним.

Крім того, у мережі розгорівся скандал серед блогерів через розіграш iPhone.