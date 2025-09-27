Мужчина нашел в Черном море телефон, пролежавший на дне 15 лет: что внутри (фото)

Автор популярного TikTok-канала "Подземное Сафари" рассказал о своей неожиданной находке на дне моря. Ему удалось выловить старый телефон, потерянный владельцем около 15 лет назад.

Мужчина решил сделать своеобразную "распаковку", разрезав чехол и достав заднюю крышку, чтобы проверить, что сохранилось внутри. Результатом эксперимента он поделился с подписчиками на своих страницах в социальных сетях. Что нашел блогер, — узнавал Фокус.

"Обзор на старый телефон, находка из Черного моря", — отметил автор в описании к ролику.

По его словам, эта модель — настоящая легенда. Ему пришлось хорошо постараться, чтобы выяснить, какой SIM-картой пользовался бывший владелец устройства.

"Сначала надеваю перчатки, потому что телефон очень грязный и сильно воняет. Визуальный осмотр — чехол, несмотря на жесткие условия, не разлезся. Когда-то он крепился на клипсу к ремню. Пробую открыть змейку вручную, естественно, что не получается. Сильно окислилась. Привлекаю отвертку. Тоже бесполезно — не поддается. Что ж настало время тяжелой артиллерии. Всего дин движение плоскогубцами — и змейка открылась", — рассказывает мужчина.

Итак, оказалось, что телефон фирмы Nokia 1100. Его выпустили еще в 2003 году. Тираж — около 250 миллионов. Это самый массовый мобильный телефон в истории человечества.

"У вас или ваших родителей точно такой был... Пробую достать SIM-карту, сначала не удается, но в итоге получается. Это не менее легендарная SimSim от UMC", — подытоживает энтузиаст, призвав зрителей делиться мнениями в комментариях.

Реакция пользователей сети

"А поставь его на зарядку, может, еще походе", — пошутил один из пользователей сети, собрав наибольшее количество лайков. Другой добавил: "А хозяин похода до сих пор в море где-то". Следующий вспомнил, сколько времени у таких телефонов держал заряд: "Я бы офигел, если бы у него осталась еще одна палка для зарядки".

