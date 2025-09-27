Чоловік знайшов у Чорному морі телефон, який пролежав на дні 15 років: що всередині (фото)

Автор популярного TikTok-каналу "Підземне Сафарі" розповів про свою несподівану знахідку на дні моря. Йому вдалося виловити старий телефон, втрачений власником близько 15 років тому.

Чоловік вирішив зробити своєрідне "розпакування", розрізавши чохол та діставши задню кришку, аби перевірити, що збереглося всередині. Результатом експерименту він поділився з підписниками на своїх сторінках в соціальних мережах. Що знайшов блогер, — дізнавався Фокус.

"Огляд на старий телефон, знахідка з Чорного моря", — зазначив автор в описі до ролика.

За його словами, ця модель — справжня легенда. Йому довелось добре постаратися, щоб з’ясувати, якою SIM-карткою користувався колишній власник пристрою.

Телефон на дні моря

"Спершу одягаю рукавички, бо телефон дуже брудний і сильно смердить. Візуальний огляд — чохол, попри жорсткі умови, не розлізся. Колись він кріпився на кліпсу до ременя. Пробую відкрити змійку вручну, звісно, що не виходить. Сильно окислилась. Залучаю викрутку. Теж марно — не піддається. Що ж настав час важкої артилерії. Всього дин рух плоскогубцями — і змійка відкрилась", — розповідає чоловік.

Телефон фірми Nokia 1100. Його випустили ще у 2003 році Фото: TikTok

Отже, виявилось, що телефон фірми Nokia 1100. Його випустили ще у 2003 році. Тираж — близько 250 мільйонів. Це наймасовіший мобільний телефон в історії людства.

"У вас або ваших батьків точно такий був… Пробую дістати SIM-карту, спочатку не вдається, але у підсумку виходить. Це не менш легендарна SimSim від UMC", — підсумовує ентузіаст, закликавши глядачів ділитися думками у коментарях.

Реакція користувачів мережі

"А постав його на зарядку, може, ще походе", — пожартував один з користувачів мережі, зібравши найбільшу кількість вподобайок. Інший додав: "А хазяїн походу досі в морі десь". Наступний пригадав, скільки часу в таких телефонів тримав заряд: "Я б офігів, якби у нього залишилася ще одна палиця для зарядки".

Тираж цієї моделі — близько 250 мільйонів Фото: TikTok

