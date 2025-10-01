Бритт чуть не взорвалась от смеха, обратившись к ChatGPT с, казалось бы, простой просьбой — отредактировать свадебное фото на фоне цветочной стены с неоновой надписью "It was always you" (Это всегда был ты!). Ее подруга, Шейна, случайно закрыла глаза на фотографии.

Related video

Полученный результат превзошел все ожидания: мало того, что ИИ не смог открыть глаза Шейни, он "вставил" лицо и тело ее парня, Кори, одетого в синий комбинезон.

Бритт обратилась к ChatGPT, потому что думала, что инструмент на основе искусственного интеллекта сможет исправить недостаток и сделать снимок идеальным. "Я попросила ChatGPT открыть ее глаза", — написала Бритт в TikTok.

Путаница из-за ИИ

Искусственный интеллект сначала ответил достаточно профессионально, спросив о дополнительном материале для лучшего результата.

"Если хотите, я могу попробовать сделать это для вас и показать, как это выглядит на конкретной фотографии, чтобы вы могли выбрать, какой вариант лучше всего подходит. Если вы загрузите фотографию, где глаза вашей подруги закрыты, я могу попробовать один из бесплатных онлайн-инструментов ИИ для открытия глаз и затем показать вам исправленную версию. Есть ли у вас также другое фото вашей подруги с открытыми глазами? Это обычно дает более естественный результат, поскольку ИИ может позаимствовать ее настоящие глаза, а не изобретать новые", — сообщил ChatGPT.

Бритт загрузила дополнительное фото, на котором Шейна сидела со своим парнем Кори. Она попросила ИИ использовать лицо девушки с этого снимка для исправления свадебной фотографии.

Неожиданная трансформация

К сожалению, ChatGPT неправильно понял задание, и вместо того, чтобы работать со свадебным фото, он сначала попытался отредактировать снимок Шейны и Кори. Когда Бритт уточнила запрос: "Нет, нет, я хочу, чтобы ее глаза были открыты на другом фото", — произошла настоящая комедия.

ИИ перепутал тела во время коррекции Фото: TikTok

ИИ снова сгенерировал изображение, но допустил абсурдную ошибку: он вставил лицо и тело Кори в синий комбинезон, который был на Шейни на свадебном снимке. Фактически, Кори "перевоплотился" в подругу невесты.

Реакция Бритт

Хотя попытка оказалась неудачной, Бритт восприняла этот опыт с юмором.

Подруга со своим парнем Фото: TikTok

"Пыталась найти приложение, чтобы открыть глаза Шейни на нашем фото. Я знаю, что в следующий раз не стоит доверять ChatGPT. Но по крайней мере ты хорошо выглядишь в синем, Кори!" — написала автор под видео.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

61-летний канадский актер Киану Ривз и 52-летняя художница Александра Грант тайно поженились во время поездки в Европу в начале этого лета. Пара официально вместе с 2019 года, а знакома с 2009.

Мастер-электрик Евгений Романченко, который называет себя "мужчиной на час", обнаружил в погребе двойной пол с сюрпризом. Автор видео надеялся найти там золото или деньги, но его ждало несколько иное. Подробностями истории он поделился в своих социальных сетях.

Кроме того, 35-летняя Тейлор Свифт, которая стала самой богатой певицей в мире, объявила о помолвке с 35-летним игроком команды Kansas City Chiefs Трэвисом Келси. В эксклюзивном интервью отец спортсмена раскрыл интересные подробности.