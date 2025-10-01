Брітт мало не вибухнула від сміху, звернувшись до ChatGPT із, здавалося б, простим проханням — відредагувати весільне фото на тлі квіткової стіни з неоновим написом "It was always you" (Це завжди був ти!). Її подруга, Шейна, випадково заплющила очі на світлині.

Related video

Одержаний результат перевершив усі очікування: мало того, що ШІ не зміг відкрити очі Шейні, він "вставив" обличчя та тіло її хлопця, Корі, одягненого в синій комбінезон.

Брітт звернулася до ChatGPT, бо думала, що інструмент на основі штучного інтелекту зможе виправити недолік і зробити знімок ідеальним. "Я попросила ChatGPT відкрити її очі", — написала Брітт у TikTok.

Плутанина через ШІ

Штучний інтелект спочатку відповів досить професійно, запитавши про додатковий матеріал для кращого результату.

"Якщо хочете, я можу спробувати зробити це для вас і показати, як це виглядає на конкретній фотографії, щоб ви могли вибрати, який варіант найкраще підходить. Якщо ви завантажите фотографію, де очі вашої подруги закриті, я можу спробувати один із безплатних онлайн-інструментів ШІ для відкриття очей і потім показати вам виправлену версію. Чи є у вас також інше фото вашої подруги з відкритими очима? Це зазвичай дає більш природний результат, оскільки ШІ може запозичити її справжні очі, а не винаходити нові", — повідомив ChatGPT.

Брітт завантажила додаткове фото, на якому Шейна сиділа зі своїм хлопцем Корі. Вона попросила ШІ використати обличчя дівчини з цього знімка для виправлення весільної фотографії.

Несподівана трансформація

На жаль, ChatGPT неправильно зрозумів завдання, і замість того, щоб працювати з весільним фото, він спочатку спробував відредагувати знімок Шейни та Корі. Коли Брітт уточнила запит: "Ні, ні, я хочу, щоб її очі були відкриті на іншому фото", — сталася справжня комедія.

ШІ переплутав тіла під час корекції Фото: TikTok

ШІ знову згенерував зображення, але припустився абсурдної помилки: він вставив обличчя і тіло Корі у синій комбінезон, який був на Шейні на весільному знімку. Фактично, Корі "перевтілився" у подругу нареченої.

Реакція Брітт

Хоча спроба виявилася невдалою, Брітт сприйняла цей досвід з гумором.

Подруга зі своїм хлопцем хлопцем Фото: TikTok

"Намагалася знайти застосунок, щоб відкрити очі Шейні на нашому фото. Я знаю, що наступного разу не варто довіряти ChatGPT. Але принаймні ти маєш гарний вигляд у синьому, Корі!" — написала авторка під відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

61-річний канадський актор Кіану Рівз та 52-річна художниця Олександра Грант таємно одружилися під час поїздки до Європи на початку цього літа. Пара офіційно разом з 2019 року, а знайома з 2009.

Майстер-електрик Євген Романченко, який називає себе "чоловіком на годину", виявив у погребі подвійну підлогу з сюрпризом. Автор відео сподівався знайти там золото чи гроші, але його чекало дещо інше. Подробицями історії він поділився у своїх соціальних мережах.

Крім того, 35-річна Тейлор Свіфт, яка стала найбагатшою співачкою у світі, оголосила про заручини з 35-річним гравцем команди Kansas City Chiefs Тревісом Келсі. В ексклюзивному інтерв'ю батько спортсмена розкрив цікаві подробиці.