Пошел добровольно: звезда украинского кино рассказала о мобилизации сына (фото)

Римма Зюбина рассказала, что ее 27-летний сын служит в ВСУ. По ее словам, он добровольно присоединился к армии еще в начале года. Лишь недавно со знаменитостью произошла ситуация, когда она осознала, что является мамой военного.

Related video

Известная украинская актриса сообщила, что ее сын Даниил Моисеев присоединился к рядам украинских защитников в начале 2025 года. Об этом она написала на своей странице в Facebook. В частности, звезда опубликовала фотографию сына в военной форме.

Зюбина поделилась историей из киевского магазина JYSK, где неожиданно почувствовала новый для себя статус:

"- Мы сделали вам скидку. — Мне? — Да, у нас скидка для военных и их семей". Увидели фото на заставке моего телефона и услышали разговор с Сыном. Впервые получила такой статус. Я — мама военного, который с начала этого года добровольно присоединился к моей защите. Даня ... ну, ты все знаешь", — написала артистка.

Сын Риммы Зюбиной

Даниил Моисеев является сыном актрисы и известного театрального режиссера Станислава Моисеева. 28 сентября ему исполнилось 27 лет.

Даниил Моисеев, сын Риммы Зюбиной Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ведущий Вадим Карпьяк мобилизовался и присоединился к ДШВ ВСУ. Карпьяк является ведущим телемарафона на канале ICTV. С 2019 года он вел авторскую программу "О законе и благодати".

Известный украинский актер Ламах присоединился к украинской армии. Он известен по ролям в фильмах "Мирный-21" и "Круты 1918".

Кроме того, актер-военный Андрей Фединчик заявил, что больше не вернется в ВСУ.