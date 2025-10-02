Пішов добровільно: зірка українського кіно розповіла про мобілізацію сина (фото)

Римма Зюбіна розповіла, що її 27-річний син служить в ЗСУ. За її словами, він добровільно приєднався до армії ще на початку року. Лише нещодавно зі знаменитістю сталася ситуація, коли вона усвідомила, що є мамою військового.

Відома українська акторка повідомила, що її син Даниїл Мойсеєв долучився до лав українських захисників на початку 2025 року. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, зірка опублікувала фотографію сина у військовій формі.

Зюбіна поділилася історією з київського магазину JYSK, де несподівано відчула новий для себе статус:

" — Ми зробили вам знижку. — Мені? — Так, у нас знижка для військових та їхніх родин". Побачили фото на заставці мого телефону і почули розмову з Сином. Вперше отримала такий статус. Я — мама військового, який з початку цього року добровільно приєднався до мого захисту. Даня … ну, ти все знаєш", — написала артистка.

Син Римми Зюбіної

Даниїл Мойсеєв є сином акторки та відомого театрального режисера Станіслава Мойсеєва. 28 вересня йому виповнилося 27 років.

Даниїл Мойсеєв, син Римми Зюбіної Фото: Facebook

