Принц Уильям неожиданно показал на камеру свое "истинное лицо" (фото)

Новый эпизод сериала "Неохочий путешественник" предлагает зрителям свежий взгляд на приоритеты принца Уильяма и его подход к жизни. Наследник британского престола, по словам экспертов, "показал свое истинное лицо".

Актер и комик Юджин Леви провел целый день с Уильямом во время съемок очередного эпизода для популярного сериала о путешествиях. Харизматичный, приземленный и веселый — так описывает голливудская звезда принца Уэльского, пишет Express.

Вместо того чтобы обсуждать обязанности и разговаривать о работе, член монаршей семьи выглядел довольно расслабленным, когда говорил об отцовстве и любви к футболу. К тому же он вспомнил о своем сводном брате, принце Гарри. Это стало шагом к примирению в их напряженных отношениях.

Принц Уильям в сериале

Получасовой эпизод предлагает уникальный взгляд на приоритеты Уильяма и его подход к своей роли в жизни. Он стремится жить настоящим и не зацикливаться на прошлом, остается оптимистом и верит в важность создания стабильного семейного уюта для троих детей.

Актер и комик Юджин Леви провел целый день с Уильямом Фото: PA

Уильям давно стремится завоевать расположение более широкой аудитории, именно поэтому демонстрирую "простоту": сидит за бокалом пива, рассказывает о том, как забирает детей из школы, о семейных ужинах и работе, как и любой другой 43-летний мужчина.

Комментарий Юджина Леви

"Монархия всегда была очень формальной, но с Уильямом этого совсем не чувствовалось... В нем есть какая-то нормальность, которая меня просто удивила", — говорит Леви.

Некоторые критики обвиняют Уильяма в том, что он мешает своему брату, пытаясь повысить популярность в народе. Несмотря ни на что он пытается "перенести" монархию из архаики в 21 век.

