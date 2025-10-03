Принц Вільям несподівано показав на камеру своє "справжнє обличчя" (фото)

Новий епізод серіалу "Неохочий мандрівник" пропонує глядачам свіжий погляд на пріоритети принца Вільяма та його підхід до життя. Спадкоємець британського престолу, за словами експертів, "показав своє справжнє обличчя".

Актор і комік Юджин Леві провів цілий день з Вільямом під час зйомок чергового епізоду для популярного серіалу про подорожі. Чарівний, приземлений і веселий — так описує голлівудська зірка принца Уельського, пише Express.

Замість того щоб обговорювати обов'язки та розмовляти про роботу, член монаршої родини виглядав досить розслабленим, коли говорив про батьківство та любов до футболу. До того ж він згадав про свого зведеного брата, принца Гаррі. Це стало кроком до примирення в їхніх напружених стосунках.

Півгодинний епізод пропонує унікальний погляд на пріоритети Вільяма та його підхід до своєї ролі у житті. Він прагне жити сьогоденням і не зациклюватися на минулому, залишається оптимістом і вірить у важливість створення стабільного сімейного затишку для трьох дітей.

Вільям давно прагне завоювати прихильність ширшої аудиторії, саме тому демонструю "простоту": сидить за келихом пива, розповідає про те, як забирає дітей зі школи, про сімейні вечері та роботу, як і будь-який інший 43-річний чоловік.

"Монархія завжди була дуже формальною, але з Вільямом цього зовсім не відчувалося… У ньому є якась нормальність, яка мене просто здивувала", — каже Леві.

Деякі критики звинувачують Вільяма в тому, що він заважає своєму братові, намагаючись підвищити популярність в народі, однак він не зупиняється в спробах "перенести" монархію з архаїки у 21 століття.

