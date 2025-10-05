Украинец нашел невероятный "сюрприз" в куче картофеля (фото, видео)

Пользователь TikTok показал на видео лиса, который бегал среди картофеля в его кладовке. Зрители сначала подумали, что это дикий зверь и испугались за его безопасность. Впрочем, позже выяснилось, что это не так — животное прирученное.

Мужчина, зарегистрированный в сети как Foxik, поделился с подписчиками уникальными кадрами, на которых зверь суетится среди мешков с урожаем этого года. Фокус обратил внимание на этот ролик.

"Почему ты такой вредный?! Что прыгаешь мне по картошке. Перетолчешь всю картошку, да? Какое качество картошки, нормальное? Ты летающая моя лиса. Теперь его отсюда не выгонишь. Новое место, есть ему где побегать, как аттракцион. Ах ты мой хвостач такой", — рассказывает мужчина за кадром.

Зрители были крайне удивлены, когда увидели такой невероятный "сюрприз" и засыпали автора вопросами.

"Вау, это невероятно. А чем вы его кормите?";

"Приручаете лиса. Конкурент собаки";

"Наверное, из Белоруссии пришел";

Реакция пользователей сети Фото: TikTok Реакция пользователей сети Фото: TikTok

"Будто смесь кота и собаки";

"Какой трудолюбивый лис — уже столько картошечки перебрал".

Одна из зрительниц поделилась похожей историей: "Я почти в центре Львова позавчера лиса видела почти в центре Львова. Шла домой около одиннадцати вечера. Она на меня посмотрела, пошла напомнила на детскую площадку и дальше по делам пошла".

Лис весит семь килограмм Фото: TikTok

Хозяин в комментариях отметил, что лис весит семь килограммов. Видео снято в Хмельницкой области. Всего за сутки оно собрало почти 700 тысяч просмотров, множество комментариев, репостов и других реакций.

