Українець знайшов неймовірний "сюрприз" в купі картоплі (фото, відео)

Користувач TikTok показав на відео лиса, який бігав серед картоплі в його коморі. Глядачі спершу подумали, що це дикий звір й злякалися за його безпеку. Втім, згодом з’ясувалося, що це не так — тварина приручена.

Чоловік, зареєстрований у мережі як Foxik, поділився з підписниками унікальними кадрами, на яких звір метушиться серед мішків з цьогорічним врожаєм. Фокус звернув увагу на цей ролик.

"Чому ти такий вредний?! Що стрибаєш мені по картоплі. Перетовчеш всю картоплю, да? Яка якість картоплі, нормальна? Ти літаюча моя лисиця. Тепер його звідси не вижнеш. Нове місце, є йому де побігати, як атракціон. Ах ти мій хвостач такий", — розповідає чоловік за кадром.

Глядачі були вкрай здивовані, коли побачили такий неймовірний "сюрприз" й засипали автора питаннями.

"Вау, це неймовірно. А чим ви його годуєте?";

"Удомашнюєте лиса. Конкурент собаки";

"Напевно з Білорусії прийшов";

Реакція користувачів мережі

"Ніби суміш кота і собаки";

"Який працьовитий лис — вже стільки картопельки перебрав".

Одна з глядачок поділилась схожою історією: "Я майже в центрі Львова позавчора лиса бачила. Йшла додому близько одинадцятої вечора. Вона на мене подивилась, пішла нагадала на дитячий майданчик і далі по справах пішла".

Лис важить сім кілограмів Фото: TikTok

Господар у коментарях зауважив, що лис важить сім кілограмів. Відео знято в Хмельницькій області. Всього за добу воно зібрало майже 700 тисяч переглядів, безліч коментарів, репостів та інших реакцій.

