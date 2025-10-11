"Можно самому жить": мужчина из Львова разорвал интернет, показав свой курятник (фото)

Мастер из Львова создает деревянные конструкции для дома и двора, сочетая экологичность и красоту. В одном из последних видео он показал курятник, больше напоминающий небольшой домик. Зрители были поражены, увидев конструкцию, но нашлись и скептики.

Мужчина зарегистрировался в TikTok, чтобы показывать свои разработки, среди них: курятники, качели с накрытием, лежаки, беседки и даже надгробия. Как это оценивают пользователи сети, — узнавайте в материале Фокуса.

"Что ж, друзья, всем доброго дня. Сделали мы еще один утопленный курятник для заказчика. На этот раз он большой — три на два метра. Здесь есть отсек для кур. Вот идут рельсы, чтобы куры сидели. Здесь место для яиц. Все подшито. Окошко открывается", — рассказывает автор, проводя экскурсию.

Стоимость курятника удивляет

По словам мелкого предпринимателя, стоимость такой конструкции составляет 52000 грн. Многих пользователей сети удивила цена. Мол, за такую сумму можно есть яйца "две жизни".

"Дешевле покупать куриные яйца в течение десяти лет, каждый день!" — написал один из зрителей, на что автор ответил: "Может и так, но свое — всегда лучше". "У нас в селе продают яйца по 40 грн за десяток! На те деньги я буду 35 лет есть каждый день по 2 яйца!" — вмешался в дискуссию следующий зритель.

Люди пишут, что в этом домике можно жить

"Смарт-квартира во Львове: аренда 15 тысяч";

"Классно, можно и самому жить";

"Работа мастера хорошая, но для кур сгниет за сезон";

Комментарии пользователей сети

"В селе на Черниговщине можно дом купить за 52000 грн";

"За 52000 яйца будет семья есть пятьдесят лет".

Видео мастера на все руки за сутки собрало десятки тысяч просмотров, сотни лайков, комментариев, репостов и других реакций.

