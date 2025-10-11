"Можна самому жити": чоловік зі Львова розірвав інтернет, показавши свій курятник (фото)

Майстер зі Львова створює дерев’яні конструкції для дому й подвір’я, поєднуючи екологічність та красу. В одному з останніх відео він показав курятник, що більше нагадує невеличку хатинку. Глядачі були вражені, побачивши конструкцію, але знайшлись і скептики.

Чоловік зареєструвався у TikTok, щоб показувати свої розробки, серед них: курники, гойдалки з накриттям, лежаки, бесідки й навіть надгробки. Як це оцінюють користувачі мережі, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Що ж, друзі, всім доброго дня. Зробили ми ще один утоплений курник для замовника. Цього разу він великий — три на два метри. Тут є відсік для курей. Йдуть рейки, щоб кури сиділи. Тут місце для яєць. Все підшито. Віконечко відкривається", — розповідає автор, проводячи екскурсію.

Вартість курятника дивує

За словами дрібного підприємця, вартість такої конструкції становить 52000 грн. Багатьох користувачів мережі здивувала ціна. Мовляв, за таку суму можна їсти яйця "два життя".

"Дешевше купувати курячі яйця протягом десяти років, кожен день!" — написав один з глядачів, на що автор відповів: "Може й так, але своє — завжди краще". "У нас в селі продають яйця по 40 грн за десяток! На ті гроші я буду 35 років їсти кожен день по 2 яйця!" — втрутився у дискусію наступний глядач.

Люди пишуть, що в цьому будиночку можна жити

Інші відгуки

"Смартквартира у Львові: оренда 15 тисяч";

"Класно, можна й самому жити";

"Робота майстра гарна, але для курей згниє за сезон";

Коментарі користувачів мережі

"У селі на Чернігівщині можна хату купити за 52000 грн";

"За 52000 яйця буде сім’я їсти п'ятдесят років".

Відео майстра на всі руки за добу зібрало десятки тисяч переглядів, сотні вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.

