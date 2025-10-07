Снялась в культовом фильме: звезду 80-х не узнали на улице (фото)

Нэнси Кайз, которая прославилась благодаря роли в легендарном хорроре "Хэллоуин" 1978 года, заметили в Лос-Анджелесе после многих лет поза в съемках. 75-летняя актриса ведет спокойную и размеренную жизнь, преподавая в университете.

В начале октября папарацци запечатлели Нэнси Кайз, более известную под сценическим именем Нэнси Лумис, во время выполнения повседневных дел в Калифорнии. Внешне неузнаваемая актриса, посетила почтовое отделение, а затем поехала в Калифорнийский политехнический университет в Помоне, где работает преподавателем. Об этом пишет издание The Sun.

Внешне Нэнси выглядит совсем иначе, чем во времена своей карьеры в Голливуде. Она была одета в простую повседневную одежду: джинсы, свободную голубую рубашку на пуговицах и кроссовки. Вместо темных кудрей, которыми она запомнилась зрителям, теперь актриса носит короткую седую прическу.

Радикальный поворот в карьере

Согласно информации университета, Нэнси работает преподавателем на кафедре театра и современного танца. Уроженка Вирджинии имеет богатый опыт в киноиндустрии, начиная с 1970-х годов.

Самой известной работой актрисы стала роль Энни Брекетт в культовом фильме ужасов "Хэллоуин" 1978 года. После этого она появилась в нескольких лентах, в том числе "Нападение на участок 13" (1976), а также продолжение франшизы "Хэллоуин-2" (1981) и "Хэллоуин-3" (1982).

Самой известной работой актрисы стала роль Энни Брекетт в культовом фильме ужасов "Хэллоуин" 1978 года Фото: The Sun

Сотрудничество с режиссером Джоном Карпентером стало значительной частью ее карьеры. В касте первой картины также были Джейми Ли Кертис, Дональд Плизенс и другие актеры, которые впоследствии стали культовыми фигурами этого жанра.

Болезненная потеря

В августе прошлого года Нэнси поразила смерть Чарльза Сайферса, который сыграл ее отца в фильме "Хэллоуин". Актриса поделилась теплыми воспоминаниями о давнем друге: "Очень опечалена новостью о дорогом Чаке. Мой друг многих лет всегда мог поддержать добрым словом, рассмешить и рассказать замечательную историю. Как же мы будем по нему скучать".

Чарльз Сайферс умер в возрасте 85 лет после болезни.

Возвращение в кино

2024 год ознаменовался для Нэнси возвращением на большой экран — после четырех десятилетий перерыва. Она снялась в фильме ужасов Hauntology, где ее партнерами по съемочной площадке стали Саманта Робинсон, Зоуи Луна, Наоми Гроссман и другие актеры.

