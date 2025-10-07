Знялась у культовому фільмі: зірку 80-х не впізнали на вулиці (фото)

Ненсі Кайз, яка прославилася завдяки ролі в легендарному горорі "Гелловін" 1978 року, помітили в Лос-Анджелесі після багатьох років поза в зйомках. 75-річна акторка веде спокійне та розмірене життя, викладаючи в університеті.

На початку жовтня папараці зафіксували Ненсі Кайз, ширше відому під сценічним ім'ям Ненсі Луміс, під час повсякденних справ у Каліфорнії. Зовнішньо невпізнанна акторка, відвідала поштове відділення, а потім поїхала до Каліфорнійського політехнічного університету в Помоні, де працює викладачем. Про це пише видання The Sun.

Зовні Ненсі виглядає зовсім інакше, ніж у часи своєї кар'єри в Голлівуді. Вона була одягнена у простий повсякденний одяг: джинси, вільну блакитну сорочку на ґудзиках та кросівки. Замість темних кучерів, якими вона запам'яталася глядачам, тепер акторка носить коротку сиву зачіску.

Радикальний поворот у кар’єрі

Згідно з інформацією університету, Ненсі працює викладачем на кафедрі театру та сучасного танцю. Уродженка Вірджинії має багатий досвід у кіноіндустрії, починаючи з 1970-х років.

Найвідомішою роботою акторки стала роль Енні Брекетт у культовому фільмі жахів "Гелловін" 1978 року. Після цього вона з'явилася в кількох стрічках, зокрема "Напад на дільницю 13" (1976), а також продовження франшизи "Гелловін-2" (1981) та "Гелловін-3" (1982).

Співпраця з режисером Джоном Карпентером стала значною частиною її кар'єри. У касті першої картини також були Джеймі Лі Кертіс, Дональд Плізенс та інші актори, які згодом стали культовими фігурами цього жанру.

Болюча втрата

Торік у серпні Ненсі вразила смерть Чарльза Сайферса, який зіграв її батька у фільмі "Гелловін". Акторка поділилася теплими спогадами про давнього друга: "Дуже засмучена новиною про дорогого Чака. Мій друг багатьох років завжди міг підтримати добрим словом, розсмішити та розповісти чудову історію. Як же ми будемо за ним сумувати".

Чарльз Сайферс помер у віці 85 років після короткої хвороби.

Повернення до кіно

2024 рік ознаменувався для Ненсі поверненням на великий екран — після чотирьох десятиліть перерви. Вона знялася у фільмі жахів Hauntology, де її партнерами по знімальному майданчику стали Саманта Робінсон, Зоуї Луна, Наомі Гроссман та інші актори.

