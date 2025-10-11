Женщина "нашла" на свалке сумку с пачками долларов, но люди заметили один нюанс (фото)

Пользовательница TikTok поразила своих подписчиков роликом, на котором находит на свалке сумочку с пачками 100-долларовых купюр. Зрители небезосновательно подозревают, что это, скорее всего, постановка, чтобы развеселить аудиторию.

Блогерша, зарегистрирована на платформе как Girl Restoring, часто публикует короткие видео, на которых показывает невероятные находки в мусоре — пачки долларов, а также мобильные телефоны. Вероятно, это хорошо срежиссированная постановка, чтобы заинтересовать новых подписчиков. Фокус обратил внимание на ее контент.

Находка в сумочке

В своем видео под названием "Я нашла брошенные доллары" женщина якобы находит сумочку, почти полностью измазанную болотом. Открывая молнию, она замечает внутри банкноты, перемотанные резинками. Первые купюры сильно повреждены, а те, что внутри, сохранились довольно хорошо.

Автор изображает удивление, периодически восклицая: "Вау". Далее берется проверять, нет ли еще "сюрпризов" в других отсеках сумки, в частности боковых карманах. Как оказалось, там пусто. Вероятно, эти кадры — постановка, ведь в следующих видео она снова щеголяет невероятными "сюрпризами" среди мусора. В частности, достает телефоны из болота или деньги из детского рюкзачка.

Женщина похвасталась своей находкой Фото: TikTok

Реакция аудитории

Пользователи сети не смолчали в комментариях.

"Их можно восстановить", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Резинка должна была рассохнуться или сгнить";

"Это бумага", — заметил еще кто-то;

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Покупают на Temu бумажки-доллары и снимают контент", — предположил следующий зритель;

"Что это за стоны?" — поинтересовался еще кто-то.

Видео блогерши за считанные дни набрало более четырех миллионов просмотров, тысячи комментариев на разных языках, репостов и других реакций.

