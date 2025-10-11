Жінка "знайшла" на смітнику сумку з пачками доларів, але люди помітили один нюанс (фото)

Користувачка TikTok вразила своїх підписників роликом, на якому знаходить на сміттєзвалищі сумочку з пачками 100-доларових купюр. Глядачі небезпідставно підозрюють, що це, швидше за все, спектакль, щоб розвеселити аудиторію.

Блогерка, зареєстрована на платформі як Girl Restoring, часто публікує короткі відео, на яких показує неймовірні знахідки у смітті — пачки доларів, а також мобільні телефони. Ймовірно, це постановка, аби зацікавити нових підписників. Фокус звернув увагу на її контент.

Знахідка в сумці

У своєму відео під назвою "Я знайшла покинуті долари" жінка начебто знаходить сумочку, майже повністю вимазану болотом. Відкриваючи блискавку, вона помічає всередині банкноти, перемотані гумками. Перші купюри сильно пошкоджені, а ті, що всередині, збереглися досить добре.

Авторка вдає подив, періодично вигукуючи: "Вау". Далі береться перевіряти, чи немає ще "сюрпризів" в інших відсіках сумки, зокрема бокових кишенях. Як виявилось, там порожньо. Ймовірно, ці кадри — постановка, адже в наступних відео вона знову хизується неймовірними "сюрпризами" серед сміття. Зокрема, дістає телефони з болота або гроші з дитячого рюкзачка.

Жінка похизувалась своєю знахідкою Фото: TikTok

Реакція аудиторії

Користувачі мережі не змовчали у коментарях.

"Їх можна відновити", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Гумочка мала розсохнутися або згнити";

"Це папір", — зауважив ще хтось;

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Купують на Temu папірці-долари і знімають контент", — припустив наступний глядач;

"Що це за стогони?" — поцікавився ще хтось.

Відео блогерки за лічені дні набрало понад чотири мільйони переглядів, тисячі коментарів різними мовами, репостів та інших реакцій.

Мисливиця за скарбами, яку звуть Зоряна, розповіла про свій вдалий візит до одного із секонд-хендів. У магазині вживаних речей також продавали різноманітні аксесуари, зокрема прикраси на вагу.

Українець зняв унікальні кадри на острові Хортиця, що у Запорізькій області. Чоловік показав "паростки", які з’явились на стовбурі дерева через 70 років після затоплення.

Жінка, яка живе у Франції, помітила одну рису, яка відрізняє місцевих жителів від українців. Французи, за її словами, не кар’єристи, а більше дбають про родину, задоволення, відчуття комфорту та гармонії з собою.