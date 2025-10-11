Жінка "знайшла" на смітнику сумку з пачками доларів, але люди помітили один нюанс (фото)
Користувачка TikTok вразила своїх підписників роликом, на якому знаходить на сміттєзвалищі сумочку з пачками 100-доларових купюр. Глядачі небезпідставно підозрюють, що це, швидше за все, спектакль, щоб розвеселити аудиторію.
Блогерка, зареєстрована на платформі як Girl Restoring, часто публікує короткі відео, на яких показує неймовірні знахідки у смітті — пачки доларів, а також мобільні телефони. Ймовірно, це постановка, аби зацікавити нових підписників. Фокус звернув увагу на її контент.
Знахідка в сумці
У своєму відео під назвою "Я знайшла покинуті долари" жінка начебто знаходить сумочку, майже повністю вимазану болотом. Відкриваючи блискавку, вона помічає всередині банкноти, перемотані гумками. Перші купюри сильно пошкоджені, а ті, що всередині, збереглися досить добре.
Авторка вдає подив, періодично вигукуючи: "Вау". Далі береться перевіряти, чи немає ще "сюрпризів" в інших відсіках сумки, зокрема бокових кишенях. Як виявилось, там порожньо. Ймовірно, ці кадри — постановка, адже в наступних відео вона знову хизується неймовірними "сюрпризами" серед сміття. Зокрема, дістає телефони з болота або гроші з дитячого рюкзачка.
Реакція аудиторії
Користувачі мережі не змовчали у коментарях.
- "Їх можна відновити", — написав один з учасників обговорення;
- Інший додав: "Гумочка мала розсохнутися або згнити";
- "Це папір", — зауважив ще хтось;
- "Купують на Temu папірці-долари і знімають контент", — припустив наступний глядач;
- "Що це за стогони?" — поцікавився ще хтось.
Відео блогерки за лічені дні набрало понад чотири мільйони переглядів, тисячі коментарів різними мовами, репостів та інших реакцій.
