16-летние школьницы прославились на весь интернет после заявления о мужчинах и деньгах

Две девушки из Кривого Рога стали героинями интернета после того, как озвучили свои финансовые ожидания от будущих партнеров. Школьницы заявили, что мужчина должен зарабатывать не менее $10 тысяч ежемесячно.

Девушки попали в центр общественного внимания после интервью с TikTok-блогером на улице. Отвечая на вопрос о финансовых ожиданиях от будущих кавалеров, школьницы без колебаний назвали астрономическую сумму. Некоторые их комментарии вызвали возмущение у зрителей.

"Минимум 10 тысяч долларов в месяц. Этого как раз хватит для нормальной жизни в Киеве", — уверенно заявили школьницы в разговоре, опубликованном на странице mykolynapogoda в TikTok.

Такой ответ удивил даже блогера, который не смог сдержаться от уточнений относительно того, держали ли девушки в руках такую сумму. Школьницы без раздумий подтвердили, что да.

Зарплата для подростка

Когда речь зашла об их сверстниках, одна из респонденток отметила: "От ребят нашего возраста мы ничего особенного не требуем. Подростку достаточно зарабатывать тысячу долларов в месяц".

На удивление блогера, который не понял, где несовершеннолетний может взять такие средства, девушка ответила: "В Украине можно п**ть деньги, и тебе за это ничего не будет".

Апогеем разговора стала еще одна фраза, которая удивила зрителей. Когда они заговорили о том, откуда будущие партнеры будут брать деньги, школьница равнодушно заметила: "Пусть хоть людей продает".

Резонанс в интернете

Видео мгновенно разлетелось по социальным сетям и спровоцировало волну возмущения. Пользователи активно начали обсуждать мировоззрение девушек, а также непонимание реалий взрослой жизни.

"Сложно им будет, когда столкнутся с реальностью. Пока что это просто фантазии тех, кто сидит на родительской шее", — написал один из комментаторов.

"Откуда такие вообще берутся? Пусть сначала сама попробует заработать хоть копейку", — возмущалась другая пользовательница.

Некоторые отреагировали с иронией: "И губозакаточную машинку в качестве бонуса".

"Интересно, в каком мире они живут? К сожалению, даже не все 30-летние зарабатывают $1000, а тут 16-летние требуют в десятки раз больше".

