16-річні школярки прославились на весь інтернет після заяви про чоловіків та гроші

Дві підлітки з Кривого Рогу стали героїнями інтернету після того, як озвучили свої фінансові очікування від майбутніх партнерів. Школярки заявили, що чоловік має заробляти щонайменше $10 тисяч щомісяця.

Related video

Дівчата потрапили в центр суспільної уваги після інтерв'ю з TikTok-блогером на вулиці. Відповідаючи на питання про фінансові очікування від майбутніх кавалерів, школярки без вагань назвали астрономічну суму. Деякі їхні коментарі викликали обурення в глядачів.

"Мінімум 10 тисяч доларів на місяць. Цього як раз вистачить для нормального життя в Києві", — впевнено заявили школярки в розмові, опублікованій на сторінці mykolynapogoda у TikTok.

Така відповідь здивувала навіть блогера, який не зміг стриматися від уточнень щодо того, чи тримали дівчата в руках таку суму. Школярки без роздумів підтвердили, що так.

Зарплата для підлітка

Коли мова зайшла про їхніх однолітків, одна з респонденток зазначила: "Від хлопців нашого віку ми нічого особливого не вимагаємо. Підлітку достатньо заробляти тисячу доларів на місяць".

На здивування блогера, який не зрозумів, де неповнолітній може взяти такі кошти, дівчина відповіла: "В Україні можна п**ти гроші, і тобі за це нічого не буде".

Відповіді дівчат здивували мережу Фото: TikTok

Апогеєм розмови стала ще одна фраза, яка здивувала глядачів. Коли вони заговорили про те, звідки майбутні партнери братимуть гроші, школярка байдуже зауважила: "Нехай хоч людей продає".

Резонанс в інтернеті

Відео миттєво розлетілося соціальними мережами та спровокувало хвилю обурення. Користувачі активно почали обговорювати світогляд дівчат, а також нерозуміння реалій дорослого життя.

"Складно їм буде, коли зіштовхнуться з реальністю. Поки що це просто фантазії тих, хто сидить на батьківській шиї", — написав один із коментаторів.

"Звідки такі взагалі беруться? Нехай спочатку сама спробує заробити хоч копійку", — обурювалася інша користувачка.

Відгуки глядачів Фото: TikTok Відгуки глядачів Фото: TikTok

Дехто відреагував з іронією: "І губозакаточну машинку як бонус".

"Цікаво, в якому світі вони живуть? На жаль, навіть не всі 30-річні заробляють $1000, а тут 16-річні вимагають у десятки разів більше".

Інші цікаві історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Майстер з прийому вживаних виробів з металу розповів, які столові набори можна продати значно дорожче за їхню вартість у пунктах здачі металобрухту. Він порадив звернути увагу на кілька важливих моментів.

Алла Козуб поділилась своєю проблемою у соціальних мережах. Жінка стверджує, що сусід не дав дозволу на встановлення паркану на межі їхніх земельних ділянок.

Також ми писали про Віру Сергіївну, яка була учасницею Другої світової війни. Певний час отримувала від держави допомогу та виплати, але уже років п’ять як фінансування припинилося. Попри поважний вік, тепер вона змушена дбати про себе сама.