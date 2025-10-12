Два разных человека: голливудский актер ради роли сделал со своим телом нечто невообразимое (фото)

Ради новой роли в фильме "Cut Off" голливудский актер Джона Хилл изменился до неузнаваемости. Он заметно похудел, перекрасил волосы и изменил стиль одежды.

Джона Хилл собирается сыграть в комедии вместе с Кристен Уиг, где им достались роли близнецов, которых богатые родители лишили финансовой поддержки. Звезда экрана выступает также соавтором сценария и режиссером, пишет издание The Hollywood Reporter.

Во время съемок в Лос-Анджелесе, 6 октября, Хилла и Виг видели в ярких, эпатажных костюмах. Актер заметно похудел, поэтому сейчас выглядит значительно увереннее. Очевидно, физическую трансформацию он прошел специально для роли.

Перевоплощение Джона Гилла

Предыдущей лентой Джоны Хилла была "Вы, люди" (You People, 2023) — сатирическая комедия с Эдди Мерфи, Нией Лонг и Лорен Лондон. Как режиссер он дебютировал в 2018 году с фильмом "Середина 90-х", а в 2022-м представил документальный проект "Штуц".

Одновременно с "Cut Off" Хилл завершил съемки в картине "Результат" (Outcome), где он снялся вместе с Киану Ривзом, Кэмерон Диас и Мэттом Бомером. Эта трансформация особенно впечатляет, учитывая то, что актер годами открыто боролся с неуверенностью относительно собственной внешности.

В 2021 году Гилл опубликовал в своем Instagram обращение к поклонникам с необычной просьбой.

"Я понимаю, что вы желаете мне добра, но любезно прошу не комментировать мое тело. Независимо от того, положительные это или отрицательные комментарии — они не помогают и не приносят мне комфорта. Прошу отнестись к этому с пониманием", — написал он.

Открытое письмо

Через год Гилл пошел еще дальше, обнародовав открытое письмо, в котором объяснил свой отказ от участия в промо-мероприятиях и пресс-турах. Причиной стали длительные проблемы с психическим здоровьем.

"Я осознал, что почти два десятилетия страдаю от приступов тревоги и панических атак, которые особенно обостряются во время выступлений в медиа и на публичных мероприятиях. Это решение — о самозащите", — откровенно признался актер.

По словам инсайдеров киноиндустрии, новая роль в "Cut Off" может стать одной из самых смелых и ярких в карьере Джоны Хилла, продемонстрировав не только его актерский талант, но и невероятную силу воли и преданность профессии.

