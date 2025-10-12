Дві різні людини: голлівудський актор заради ролі зробив зі своїм тілом щось нечуване (фото)

За ради нової ролі у фільмі "Cut Off" голлівудський актор Джона Гілл змінився до непізнаваності. Він помітно схуд, перефарбував волосся та змінив стиль одягу.

Джона Гілл збирається зіграти у комедії разом з Крістен Віг, де їм дістались ролі близнюків, яких багаті батьки позбавили фінансової підтримки. Зірка екрану виступає також співавтором сценарію та режисером, пише видання The Hollywood Reporter.

Під час зйомок у Лос-Анджелесі, 6 жовтня, Гілла та Віг бачили в яскравих, епатажних костюмах. Актор помітно схуд, тому зараз виглядає значно впевненішим. Очевидно, фізичну трансформацію він пройшов спеціально для ролі.

Перевтілення Джона Гілла

Попередньою стрічкою Джони Гілла була "Ви, люди" (You People, 2023) — сатирична комедія з Едді Мерфі, Нією Лонг і Лорен Лондон. Як режисер він дебютував у 2018 році з фільмом "Середина 90-х", а у 2022-му представив документальний проєкт "Штуц".

Одночасно з "Cut Off" Гілл завершив зйомки в картині "Результат" (Outcome), де він знявся разом із Кіану Рівзом, Кемерон Діас та Меттом Бомером. Ця трансформація особливо вражає з огляду на те, що актор роками відкрито боровся з невпевненістю щодо власної зовнішності.

У 2021 році Гілл опублікував у своєму Instagram звернення до шанувальників з незвичним проханням.

"Я розумію, що ви бажаєте мені добра, але люб'язно прошу не коментувати моє тіло. Незалежно від того, позитивні це чи негативні коментарі — вони не допомагають і не приносять мені комфорту. Прошу поставитися до цього з розумінням", — написав він.

Відкритий лист

Через рік Гілл пішов ще далі, оприлюднивши відкритий лист, у якому пояснив свою відмову від участі в промоційних заходах і прес-турах. Причиною стали тривалі проблеми з психічним здоров'ям.

"Я усвідомив, що майже два десятиліття страждаю від нападів тривоги та панічних атак, які особливо загострюються під час виступів у медіа та на публічних заходах. Це рішення — про самозахист", — відверто зізнався актор.

За словами інсайдерів кіноіндустрії, нова роль у "Cut Off" може стати однією з найсміливіших і найяскравіших у кар'єрі Джони Гілла, продемонструвавши не лише його акторський талант, але й неймовірну силу волі та відданість професії.

