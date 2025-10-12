Хозяйка рассказала, как навсегда избавиться от влаги и плесени в доме (фото)

Лорен Прис из Великобритании поделилась в социальных сетях хитростью, как сушить белье всего за ночь даже в холодные месяцы, чтобы избавиться от влаги и плесени.

Летом одежда быстро высыхает, но осенью и зимой это может занять несколько дней. Лорен нашла решение, как бороться с влагой и плесенью, которая в результате возникает, когда температура воздуха снижается. Опытом она поделилась в Facebook-группе Mrs Hinch Cleaning Tips.

"Ого, вчера я купила свой первый осушитель воздуха с режимом стирки именно для этой цели. Вчера вечером положила белье на сушилку, а сегодня утром оно уже было сухое. Обычно на это нужно два дня или больше", — рассказывает женщина.

Как вывести плесень?

Хозяйка приобрела осушитель и очиститель воздуха за 160 фунтов стерлингов в интернете. Это устройство собирает конденсат в доме, что может со временем спровоцировать возникновение плесени. Устройство работает, впитывая влагу из воздуха и охлаждая ее, после чего жидкость можно слить.

Женщина рассказала, как вывести плесень Фото: Getty

Многие в комментариях написали, что также используют подобные приборы. Один пользователь заметил: "Лучшая вещь, которую я когда-либо покупал". Другой добавил: "Я купил такую машину, и она изменила все!";

Отзывы пользователей сети

"Она кардинально изменила нашу жизнь", — высказался третий;

"Лучший продукт, который я когда-либо покупал, прекрасно подходит для сушки белья", — утверждает следующий;

Комментарии пользователей сети Фото: Facebook

"Они замечательные. Я пользуюсь ими уже несколько лет, и это лучшая вещь, которую я когда-либо покупал. Купил их, чтобы не класть белье на батареи, от которых стекала вода на окна", — поделился своим опытом еще кто-то.

Пост автора собрал много положительных отзывов. Люди благодарят хозяйку за ценный совет, потому что в маленьких квартирах сушить одежду без техники почти нереально.

