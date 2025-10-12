Господиня розказала, як назавжди позбутися вологи та цвілі у хаті (фото)

Лорен Пріс із Великої Британії поділилася у соціальних мережах хитрістю, як сушити білизну всього за ніч навіть у холодні місяці, щоб позбавитися від вологи та цвілі.

Влітку одяг швидко висихає, але восени й взимку це може зайняти кілька днів. Лорен знайшла рішення, як боротися з вологою та цвіллю, яка в результаті виникає, коли температура повітря знижується. Досвідом вона поділилась у Facebook-групі Mrs Hinch Cleaning Tips.

"Ого, вчора я купила свій перший осушувач повітря з режимом прання саме для цієї мети. Вчора ввечері поклала білизну на сушарку, а сьогодні вранці вона вже була суха. Зазвичай на це потрібно два дні або й більше", — розповідає жінка.

Господиня придбала осушувач та очищувач повітря за 160 фунтів стерлінгів в інтернеті. Цей пристрій збирає конденсат у будинку, що може з часом спровокувати виникнення цвілі. Пристрій працює, вбираючи вологу з повітря й охолоджуючи її, після чого рідину можна злити.

Багато хто в коментарях написав, що також використовує подібні прилади. Один користувач зауважив: "Найкраща річ, яку я коли-небудь купував". Інший додав: "Я купив таку машину, і вона змінила все!";

"Вона кардинально змінила наше життя", — висловився третій;

"Найкращий продукт, який я коли-небудь купував, чудово підходить для сушіння білизни", — стверджує наступний;

"Вони чудові. Я користуюся ними вже кілька років, і це найкраща річ, яку я коли-небудь купував. Купив їх, щоб не класти білизну на батареї, від яких стікала вода на вікна", — поділився своїм досвідом ще хтось.

Допис авторки зібрав багато позитивних відгуків. Люди дякують господині за цінну пораду, бо в маленьких квартирах сушити одяг без допоміжної техніки майже нереально.

