Настоящий богатырь: женщина побила рекорд, родив ребенка весом 5,4 кг (фото)

Шелби Мартин родила богатыря | Фото: TikTok

Шелби Мартин из США рассказала, что ее сын, Касиан, побил рекорд в больнице, где она рожала. Медицинский персонал поражен размерами малыша и утверждает, что это самый большой ребенок, родившийся за последние три года.

Кассиан родился с весом 5,4 кг. В социальных сетях его мать опубликовала фотографию, где позирует еще беременной, а также кадр сразу после родов. На первом снимке Шелби в больничной рубашке с большим животом. На своей странице в TikTok она написала: "Когда люди говорят о большом ребенке, я не понимаю, о чем они. Но поверьте мне... Я знаю, о чем они".

Родился богатырь

Новость о рождении богатыря даже попала в выпуски новостей на телеканале WSMV. Малыш родился в день рождения своей мамы, поэтому она называет это "лучшим подарком".

Соответствующее видео быстро стало вирусным, собрав более 35 миллионов просмотров в TikTok (@shlbmrtn).

Габариты ребенка настолько поразили аудиторию, что более 50 тысяч человек оставили комментарии, чтобы поделиться своими впечатлениями. Многие поинтересовались, как она смогла родить, а другие шутили, что это уже взрослый мужчина.

Что пишут люди?

Один пользователь написал: "Обычно я не поддерживаю "подарки за роды", но, девушка, тебе надо требовать все". Другой прокомментировал: "Он потом отвез вас домой?".

  • "Привет, но ты в порядке?";
  • "Пожалуйста, скажи, что тебе сделали кесарево сечение";
Фото: TikTok
  • "Как они его вытащили?";
  • "Абсолютно ужасно, спасибо".

Всего под видео оставили более 53 тысяч комментариев. Зрители поздравляют мать с пополнением и желают малышу счастливой судьбы.

Фото: TikTok

