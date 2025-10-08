Справжній богатир: жінка побила рекорд, народивши дитину вагою 5,4 кг (фото)
Шелбі Мартін із США розповіла, що її син, Касіан, побив рекорд в лікарні, де вона народжувала. Медичний персонал вражений розмірами малюка й стверджує, що це найбільша дитина, яка народилася за останні три роки.
Кассіан народився з вагою 5,4 кг. У соціальних мережах його мати опублікувала фотографію, де позує ще вагітною, а також кадр відразу після пологів. На першому знімку Шелбі в лікарняній сорочці з великим животом. На своїй сторінці у TikTok вона написала: "Коли люди говорять про велику дитину, я не розумію, про що вони. Але повірте мені… Я знаю, про що вони".
Народився богатир
Новина про народження богатиря навіть потрапила у випуски новин на телеканалі WSMV. Малюк народився в день народження своєї мами, тож вона називає це "найкращим подарунком".
Відповідне відео швидко стало вірусним, зібравши понад 35 мільйонів переглядів в TikTok (@shlbmrtn).
Габарити дитини настільки вразили аудиторію, що понад 50 тисяч людей залишили коментарі, щоб поділитися своїми враженнями. Багато хто поцікавився, як вона змогла народити, а інші жартували, що це вже дорослий чоловік.
Що пишуть люди?
Один користувач написав: "Зазвичай я не підтримую "подарунки за пологи", але, дівчино, тобі треба вимагати все". Інший прокоментував: "Він потім відвіз вас додому?".
- "Вітаю, але ти в порядку?";
- "Будь ласка, скажи, що тобі зробили кесарів розтин";
- "Як вони його витягли?";
- "Абсолютно жахливо, дякую".
Загалом під відео залишили понад 53 тисячі коментарів. Глядачі вітають матір з поповненням та бажають малюкові щасливої долі.
