"Жили, как в казарме": беженцы поссорились с немцем, который выжил их из квартиры (фото)

Людмила Русина, которая сейчас с семьей живет в Германии, пожаловалась на местного арендодателя. Владелец жилья делал все возможное, чтобы они переселились в другое место. Его правила украинка называет унизительными.

Людмила ведет собственный блог в TikTik о жизни в эмиграции, экономии и поиске себя после 40 лет. Недавно она вынужденно переехала на новое место, потому что не смогла найти общего языка с арендодателем. Что между ними произошло, — читайте в публикации Фокуса.

"Почему же мы съехали из такой вроде бы идеальной квартиры? Из-за высокой цены? Да, но это можно было оправдать ремонтом. Из-за холода? Да. Зимой здесь было 12-13 градусов из-за мансардного этажа и старых окон. Отопление отключалось ночью, поэтому мы часто просыпались от холода. Но мы бы жили так и дальше, если бы не наш арендодатель", — рассказывает украинка.

По ее словам, владелец жилья приходил без предупреждения, хотя по закону это запрещено.

"Доходило до того, что он проверял наши унитазы. Да, вам не послышалось. Он приходил, пока нас не было, и потом на встречах нам рассказывал о правилах, по которым мужчины в его доме должны ходить в туалет. И это был лишь один из эпизодов. Постоянное напряжение, намеки, что мы не такие жители, что все беды в мире из-за событий в нашей стране. Ощущение, что ты живешь где-то в казарме, под наблюдением", — признается Русина.

Кошмарный арендатор

Женщина утверждает, что всегда откликалась на просьбы о помощи и делала все, о чем у нее просил хозяин жилья. В какой-то момент, говорит она, эта ситуация стала "просто невыносимой".

Украинцы вынужденно покинули арендованное жилье Фото: TikTok

"Тогда мы решили, что достаточно, потому что дом — это там, где ты можешь выдохнуть, а не там, где проверяют твой унитаз. А приходилось ли вам сталкиваться с таким абсурдом?" — спросила автор видео у своих подписчиков.

Зрители, в свою очередь, начали активно комментировать увиденное. Отзывы были как положительные — со словами поддержки, так и скептические. Мол, никто никому ничего не должен.

Что пишут люди?

"Я так арендовала у нас дома, владелец приходил, когда ему заблагорассудится, даже в 6 утра", — поделилась опытом одна зрительница;

Другая также рассказала свою историю: "Мы арендуем дом, владельцы живут через забор, но без предупреждения никогда даже во двор не заходят, Вам просто не повезло";

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Мы со своими любимыми немцами прожили 3 года душа в душу, хотя планировалось 2 недели", — добавила следующая;

Еще одна участница обсуждения прокомментировала: "Такие бывают очень редко. В основном человек может зайти один-два раза. Когда мы снимали с мужем, к нам не заходили (мы не беженцы)".

Людмила Русина не указала в каком месте она арендовала жилье и сколько за это платила ежемесячно.

